Yunanistan'dan Aşil Kalkanı hamlesi! İsrail basını "Türkiye alarmı" dedi
Yunanistan, İsrail’le yürüttüğü iş birliği kapsamında 3,5 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" füze savunma sistemini onayladı. İsrail basını, modernizasyon paketinin doğrudan Türkiye’nin artan savunma sanayii gücüne karşı bir kalkan olarak planlandığını yazdı. Atina yönetimi, 2030 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernizasyon amacıyla yaklaşık 32 milyar dolarlık bir yatırım planı yürütüyor.
Yunanistan, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birliği kapsamında çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi tedariki için düğmeye bastı.
ATİNA'DAN AŞİL KALKANI HAMLESİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başlanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi İsrail'den satın alınacak 3,5 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" sisteminin yanı sıra insansız hava araçları ve askeri nakliye uçaklarını içeren kapsamlı alım paketinin onaylandığını açıkladı.
DERTLERİ TÜRKİYE KORKUSU
Yunanistan 2030'a kadar silahlı kuvvetlerini yenilemeyi hedefleyen programı başlatırken İsrail basını ise Aşil Kalkanı'nın, Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesi dikkate alınarak planlandığını vurguladı.
İsrail gazetesi Maariv, "Son yıllarda savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeler ve bölgesel askeri kapasitesiyle dikkat çeken Türkiye'nin bu planlamada önemli bir referans noktası haline geldiği. Bu modernizasyon programı adeta 'Türkiye'ye karşı 3,5 milyar euroluk kalkan' anlamına geliyor." İfadelerini kullandı.
The Times of Israel ise "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye ile on yıllardır süregelen gerilimler ve İsrail'in de düşmanı haline gelen Türkiye nedeniyle geleneksel olarak gayri safi yurtiçi hasılasının en az %2'sini savunmaya yatırdı." dedi.
ÇEKİRDEK YAPISI RAFAEL'DEN
Aşil Kalkanı adı verilen sistem; anti-balistik, anti-uçak ve anti-dron yeteneklerine sahip çok katmanlı bir savunma ağı oluşturacak. Çekirdek yapısını İsrailli devlet şirketleri Rafael ve IAI (Israel Aerospace Industries) tarafından geliştirilen radarlar ve füzeler oluşturacak.
TOPLAM MALİYET 4 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR
Anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 3,1 milyar dolar olarak açıklandı. Reuters, toplam maliyetin 4 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi (KYSEA) tarafından onaylanan pakette füze savunma sisteminin yanı sıra şu tedarikler de yer alıyor:
İsrail: Heron insansız hava araçları (İHA).
ABD: V-BAT İHA sistemleri ve F-35 savaş uçağı alım süreçlerinin devamı.
Brezilya / Embraer: C-390 askeri nakliye uçakları.
İngiltere: Özel harekat görevleri için 10 adet VICTA mini denizaltı.
YUNANİSTAN'IN HEDEFİ 2030
Halen ABD yapımı Patriot ve Rus yapımı eski S-300 sistemlerini kullanan Yunanistan, hava sahasını Ukrayna Savaşı'ndan elde edilen askeri dersler ışığında modernize etmeyi hedefliyor. Atina yönetimi, 2030 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernizasyon amacıyla yaklaşık 32 milyar dolarlık bir yatırım planı yürütüyor.