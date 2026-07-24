Yunanistan'dan Aşil Kalkanı hamlesi! İsrail basını "Türkiye alarmı" dedi

İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi

ÇEKİRDEK YAPISI RAFAEL'DEN

Aşil Kalkanı adı verilen sistem; anti-balistik, anti-uçak ve anti-dron yeteneklerine sahip çok katmanlı bir savunma ağı oluşturacak. Çekirdek yapısını İsrailli devlet şirketleri Rafael ve IAI (Israel Aerospace Industries) tarafından geliştirilen radarlar ve füzeler oluşturacak.

TOPLAM MALİYET 4 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 3,1 milyar dolar olarak açıklandı. Reuters, toplam maliyetin 4 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi (KYSEA) tarafından onaylanan pakette füze savunma sisteminin yanı sıra şu tedarikler de yer alıyor:

İsrail: Heron insansız hava araçları (İHA).

ABD: V-BAT İHA sistemleri ve F-35 savaş uçağı alım süreçlerinin devamı.

Brezilya / Embraer: C-390 askeri nakliye uçakları.

İngiltere: Özel harekat görevleri için 10 adet VICTA mini denizaltı.