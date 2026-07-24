İsim isim Yeni Parti'ye geçen 91 milletvekili! 6 dönemdir vekillik yapan bile var
CHP’den koparak "Yeni Parti" tabelasıyla siyasete adım atan oluşum, açıkladığı 91 kişilik kurucu kadrosuyla "yenileşme" iddiasının uzağında kaldı. Parlamentoda çeyrek asrı geride bırakan isimlerin başı çektiği vitrinde 6, 5 ve 4 dönemdir milletvekilliği yapan isimler öne çıktı.
CHP'den koparak "Yeni Parti" tabelasıyla siyasete giren oluşum, kadro tercihleriyle şaşırtmadı.
Yola çıkan 91 kişilik listenin vitrininde, yıllardır TBMM sıralarından inmeyen isimler yer aldı.
ÇEYREK ASIRDIR MECLİSTE OTURANLAR VAR
"Yeni siyaset anlayışı" iddiasıyla kurulan partinin kurucu kadrosunda, parlamentoda 25 yıldır harcamış tam 16 vekil dikkat çekerken listede 6 dönemdir milletvekilliği yapan 2 isim yer alırken 5 ve 4 dönem koltukta oturan 11 isimler yer aldı.
Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba Sezgin Tanrıkulu Tekin Bingöl gibi tartışmalı isimler öne çıkıyor.
İşte "Yeni" Partinin eski isimleri!
6 Dönem Vekillik Yapan Rekortmenler:
- Tekin Bingöl
- Yaşar Tüzün
5 Dönem Vekillik Yapanlar:
- Bülent Tezcan
- Mahmut Tanal
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Özgür Özel
- Uğur Bayraktutan
- Veli Ağbaba
4 Dönem Vekillik Yapanlar:
- Ahmet Tuncay Özkan
- Murat Emir
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Utku Çakırözer
- Zeynel Emre
3 Dönem Vekillik Yapanlar:
- Cemal Enginyurt (Farklı partiler dahil toplam 3 dönem)
- Murat Bakan
- Seyit Torun
2 Dönem vekilli yapanlar
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Ali Mahir Başarır
- Ayhan Barut
- Bekir Başevirgen
- Cavit Arı
- Deniz Yavuzyılmaz
- Deniz Yücel
- Ednan Arslan
- Ensar Aytekin
- Gamze Taşcıer
- Gökan Zeybek
- Gökçe Gökçen
- Gökhan Günaydın
- İsmail Atakan Ünver
- Metin İlhan
- Mustafa Sarıgül
- Orhan Sümer
- Özgür Ceylan
- Özgür Karabat
- Süleyman Bülbül
- Ulaş Karasu
- Yunus Emre
Listede yer alıp tek dönem veki olan isimler şu şekilde:
- Ali Gökçek
- Aliye Coşar
- Aliye Timisi Ersever
- Asu Kaya
- Aşkın Genç
- Ayça Taşkent
- Aykut Kaya
- Aylin Yaman
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Barış Karadeniz
- Bilal Bilici
- Burhanettin Bulut
- Cumhur Uzun
- Doğan Demir
- Elvan Işık Gezmiş
- Evrim Karakoz
- Evrim Rızvanoğlu Emir
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Fahri Özkan
- Fethi Açıkel
- Gizem Özcan
- Harun Özgür Yıldızlı
- Hasan Öztürk
- Hikmet Yalım Halıcı
- İbrahim Arslan
- İsmet Güneşhan
- İzzet Akbulut
- Kayıhan Pala
- Mehmet Salih Uzun
- Mehmet Tahtasız
- Melih Meriç
- Mustafa Erdem
- Mühip Kanko
- Nail Çiler
- Namık Tan
- Okan Konuralp
- Özgür Erdem İncesu
- Reşat Karagöz
- Seda Kaya Ösen
- Servet Mullaoğlu
- Sibel Suiçmez
- Suat Özçağdaş
- Süreyya Öneş Derici
- Şeref Arpacı
- Tahsin Ocaklı
- Talat Dinçer
- Talih Özcan
- Turan Taşkın Özer
- Türkan Elçi
- Umut Akdoğan
- Ümit Özlale
- Yüksel Taşkın
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