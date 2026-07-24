Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni durak: Malatya TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya’da büyük gün geldi. Malatya Merkez projeleri için konut belirleme kurası, Bakan Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’un katılımıyla canlı yayında çekilecek. İşte kura çekimine dair tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya'da dev kura heyecanı yaşanıyor. Malatya Merkez projeleri için konut belirleme kurası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımlarıyla bugün gerçekleştirilecek.
MALATYA İÇİN KURA VAKTİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Malatya'da beklenen gün geldi. Malatya Merkez projelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların konutlarını belirleyecek kura çekimi bugün düzenleniyor.
BAKAN KURUM KATILACAK
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilecek kura törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da katılacak. Kura çekimiyle birlikte yüzlerce aile hayalindeki yuvaya bir adım daha yaklaşacak.
CANLI YAYINLA ANBEAN TAKİP EDİLEBİLECEK
Salonda fiziksel katılımın yanı sıra kura çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de naklen yayımlanacak. Hak sahibi vatandaşlar heyecanlı bekleyişi ekran başından canlı olarak takip edebilecek.