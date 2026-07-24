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Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni durak: Malatya TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya’da büyük gün geldi. Malatya Merkez projeleri için konut belirleme kurası, Bakan Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’un katılımıyla canlı yayında çekilecek. İşte kura çekimine dair tüm detaylar...

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Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni durak: Malatya TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya'da dev kura heyecanı yaşanıyor. Malatya Merkez projeleri için konut belirleme kurası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımlarıyla bugün gerçekleştirilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve TOKİ X hesabından alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve TOKİ X hesabından alınmıştır.)

MALATYA İÇİN KURA VAKTİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Malatya'da beklenen gün geldi. Malatya Merkez projelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların konutlarını belirleyecek kura çekimi bugün düzenleniyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni durak Malatya.Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni durak Malatya.

BAKAN KURUM KATILACAK

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilecek kura törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da katılacak. Kura çekimiyle birlikte yüzlerce aile hayalindeki yuvaya bir adım daha yaklaşacak.

🏠 Yüzyılın Konut Projesi
Malatya Merkez Konut Belirleme Kurası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında Malatya Merkez projeleri için konut belirleme kurası çekiliyor.
📅 Kura Çekimi Bilgileri
Tarih: 24 Temmuz 2026
Saat: 14.00
Yer: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi - Kemal Sunal Salonu
📺 Canlı Yayın
Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Canlı Yayın Bağlantısı:
youtube.com/@tokikurumsal
Yetkililerin Katılımıyla Düzenleniyor
Kura çekimi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

Malatya’da 500 Bin Sosyal Konut Kurası bugün çekilecek.Malatya’da 500 Bin Sosyal Konut Kurası bugün çekilecek.

CANLI YAYINLA ANBEAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Salonda fiziksel katılımın yanı sıra kura çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de naklen yayımlanacak. Hak sahibi vatandaşlar heyecanlı bekleyişi ekran başından canlı olarak takip edebilecek.

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