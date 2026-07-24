Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni durak: Malatya TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya'da dev kura heyecanı yaşanıyor. Malatya Merkez projeleri için konut belirleme kurası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımlarıyla bugün gerçekleştirilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve TOKİ X hesabından alınmıştır.) MALATYA İÇİN KURA VAKTİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Malatya'da beklenen gün geldi. Malatya Merkez projelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların konutlarını belirleyecek kura çekimi bugün düzenleniyor.