Tutuklanan CHP’li Doruk Bulut’un ifadesi ortaya çıktı: Milyonluk para trafiğine “patron talimat verdi” savunması

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un ifadesi alındı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifadenin detaylarına göre, "Bildiklerimi anlatacağım" diyen Bulut, savcılık sorgusunda şahsi banka hesabı üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı ve ardışık para transferlerini kabul etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile geçmişte adaylık yarışına girdiklerini anlatan Bulut, aralarında güven sorunu bulunduğunu ve birbirine rakip iki siyasetçi olduklarını söyledi. Bulut, bu nedenle belediye üzerinden kendisine para gönderildiği iddiasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu savundu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Serdar Tuna'nın, Aşkın Kaynar tarafından Doruk Bulut'a naylona sarılı 7-8 deste hâlinde para verildiği yönündeki beyanı Bulut'a soruldu. Bulut, Serdar Tuna'yı tanımadığını söyleyerek para teslimi iddiasını kesin bir dille reddetti.

ŞAHSİ HESABINI ŞİRKET TRANSFERLERİNE AÇTI

Bulut'un, Cafer Mahiroğlu'na ait Özdemir Üç Tekstil şirketinde yaklaşık beş yıl satış ve pazarlama şefi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Bulut, Cafer Mahiroğlu tarafından şahsi hesabına gönderilen paraları şirket muhasebesinin talimatıyla başka kişi ve şirketlere aktardığını kabul etti.

Paraların şirket hesabı yerine neden kendi hesabına gönderildiği sorulan Bulut, o dönemde Mahiroğlu'nun şirket hesaplarında "muhasebesel bir sorun veya sıkıntı" bulunmuş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bulut, paraların kaynağını ve neden gönderildiğini sorgulayacak pozisyonda olmadığını savunarak şu ifadeyi kullandı: