Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

"Yeniden ibadete açmak bize nasip oldu"

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Halit Yerebakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker eşlik etti.

Erdoğan namazın ardından açıklamalarda bulundu.



ÜSTAD KISAKÜREK'E SELAM İSLAM'A HİZMET



Necip Fazıl Kısakürek'le yaşadığı Ayasofya anısını anlatan Başkan Erdoğan, "Ayasofya bir gün açılacak derdi takdimini yapmak bana nasip olmuştu. Alemi İslam'a kavuşturmana şerefine nail olduk. Üstad'ın o söylemiş olduğu gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. 6. sene-i devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı için çok mutluyuz. İslam alemine hamd olsun kavuşturduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Altıncı senesinde de böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Restorasyonlarını da bir taraftan yapmaya devam ediyoruz. Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu, mutluyuz. Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk.

Bir an önce tüm insanlığı Hristiyan Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hepimizi çok mutlu ediyor. Bizler gerçekten gururlu ve mutluyuz.

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama

"NATO İÇİN GERİ DÖNÜŞLER ÇOK OLUMLU"

Trump başta olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydi. Bu duygularını gerek yemekte gerek yemek sonrası eşleri ile birlikte yaptıkları yemekte olsun onlarda mutluluklarını bizimle birlikte paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık. 20 yıldan sonra İstanbul arkadan Ankara'daki zirve her ikisi de bizler için zenginlik, mutluluk oldu. Bütün misafirlerimize NATO zirveler toplantısından sonra ben de teşekkürü borç bilirim.

İnşallah Dünya Şampiyonluğu bize de nasip olur. Bu tabi Türkiye'ye çok çok yakışır, biz de buna hazırız.