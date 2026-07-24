Yeni Parti CHP'nin sosyal medya hesabını değiştirdi!
CHP'den ayrılanların katıldığı Yeni Parti'nin sosyal medya hesabı tartışmalara neden oldu. Özel'in istifası sonrası kurulan partinin daha önce CHP'nin TBMM Grubu adına kullandığı resmi hesabı partinin hesabı olarak kullandığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların katıldığı Yeni Parti'nin daha önce CHP'nin TBMM Grubu adına kullandığı resmi hesabı partinin hesabı olarak kullandığı ortaya çıktı.
ÖZEL CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi.
91 VEKİL YENİ PARTİ'YE KATILDI
Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor. Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntüsü de paylaşıldı. Özel evrakları imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
GÖRÜLMEMİŞ YAĞMACILIK
Hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması bulunan isimlere destek veren Özel'in partisi kurulduğu ilk gün yağmacılığa başladı.
SOSYAL MEDYA HESABINI DEĞİŞTİRDİLER
Daha önce ilçe başkanlıklarındaki demirbaşlara göz diken Yeni Parti'nin, CHP TBMM Grubu'na ait resmi sosyal medya hesabını kullandığı belirlendi.
Hesap Aralık 2015'te kurulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski paylaşımlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları da bulunuyor.