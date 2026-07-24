Yeni Parti CHP'nin sosyal medya hesabını değiştirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların katıldığı Yeni Parti'nin daha önce CHP'nin TBMM Grubu adına kullandığı resmi hesabı partinin hesabı olarak kullandığı ortaya çıktı.

91 VEKİL YENİ PARTİ'YE KATILDI



Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor. Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntüsü de paylaşıldı. Özel evrakları imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.