İki isme de deprem döneminde Ahbap Derneği ve Babala TV üzerinden yürütülen bağış kampanyaları, kamuoyundaki tanınırlıklarının bu süreçte kullanılıp kullanılmadığı ve derneğe duyulan güvenin hangi gerekçelere dayandığı soruldu.

Hazal Kaya adliyede ifade verdi (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

HAZAL KAYA: "AHBAP'A 120 BİN TL BAĞIŞ YAPTIM"

Hazal Kaya, deprem döneminde her vatandaş gibi yardım etmek istediğini ve Babala TV'nin canlı yayınına kendi isteğiyle katıldığını söyledi. Kaya, yayına gitmesi için kimseden çağrı ya da yönlendirme almadığını, o dönemde hamile olduğu için depremden etkilenen kadın ve çocuklara karşı daha yoğun bir sorumluluk hissettiğini anlattı.

İfadesinde en dikkat çekici ayrıntı ise AHBAP'a yaptığı bağış oldu. Kaya, derneğe şahsen 120 bin TL bağış yaptığını açıkladı ve "Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum" dedi.

"BAĞIŞIMIN NEREYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Hazal Kaya, ifadesinde yalnızca hayal kırıklığını değil, bağışının akıbetini öğrenme talebini de açıkça dile getirdi. Kaya, "Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Gerekli olursa şikâyet hakkımı da kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Kamuoyundaki tanınırlığının bağış toplamak amacıyla kullanılmış olmasını "topluma yapılan bir kötülük" olarak nitelendiren Kaya, derneğin Kızılay'dan çadır temin etmesinin ve bazı kamu görevlilerinden destek açıklamaları paylaşmasının kendilerinde güven oluşturduğunu söyledi. Ancak gelinen noktada bu güvenin kötüye kullanıldığını savundu.