Haluk Levent 24 yıl önce Alman vakıfları tarafından fonlandığını itiraf etti! AK Parti'yi hedef aldı: "Yeni hükümet bizim için kolay lokma"
Haluk Levent'in 24 yıl önce Münih Türkiye Alevi Kültür Merkezi'nde katıldığı bir konferansta Almanya'dan fonlandığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Aynı etkinlikte AK Parti'yi hedef alan Levent, "Yeni hükümet bizim için kolay bir lokma." dediği belirlendi.
Haluk Levent, İzmir Bergama'da altın madenine karşı düzenlenen eylemlere ve protesto konserlerine katılmak için Alman vakıflarından para aldığını 24 sene önce itiraf etti."Alman vakıflarından para aldım"
ALMAN VAKIFLARINDAN PARA ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Levent'in 24 sene önce Almanya'da katıldığı bir konferansta altın madeni eylemlerine Alman vakıflarından para alarak katıldığını itiraf ediyor.
Levent, "Son dönemde büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bununla ilgili ben yakında Bergama'ya gidiyorum. Alman vakıfları tarafından parayla örgütlendiğimiz iddia ediliyor son dönemlerde. Alırım parayı da alırım ama Bergama'yı savunmaya da devam ederim" demişti.
AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI: YENİ HÜKÜMET BİZİM İÇİN KOLAY LOKMA
İHA'da yer alan haberde Levent, Münih Türkiye Alevi Kültür Merkezi'nde yaptığı bir konuşmada, "Yeni hükümet bizim için kolay bir lokma. Çünkü AK Parti'ye baktığınız zaman tüm eski sabıkalıların şimdi bakan olmaya başladığını göreceksiniz" dedi.
Konuşmalarında Ahbap'ı anlatırken, 'biz parayla ilgilenmiyoruz' diyen Levent, Almanya'dan fonlanan eylemlere katıldığını kabul ediyor. Eylemlere para alarak katıldığını itiraf ediyor.
AHBAP SORUŞTURMASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.