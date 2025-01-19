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Talisca için şok iddia! Al Ain ve Al Ittifaq'ın da kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe’nin her konuda anlaşma sağladığı Anderson Talisca için flaş bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını Al Ain ve Al Ittifaq’ın Brezilyalı yıldızı transfer etmek istediğini yazdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Talisca için şok iddia! Al Ain ve Al Ittifaq’ın da kadrosuna katmak istiyor

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    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile anlaşma sağlamıştı. Transferde sadece ufak pürüzlerin kaldığı ifade ediliyordu.

    Suudi Arabistan basını, Brezilyalı futbolcuyu Körfez ekipleri Al Ain ve Al Ittifaq'ın da kadrosuna katmak istediğini yazdı. Aktarılan haberde, 30 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunacağı öne sürülüyor. Bu iddialara rağmen Sarı-Lacivertliler'in Talisca'yı zorunlu satın alma opsiyonlu kadrosuna katacağı konuşuluyor.

    Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki 10 numaranın yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.

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