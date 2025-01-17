Trabzonspor’da Carrascal iddiası!

Bordo-Mavililer'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fırtına, Dinamo Moskova forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı Jorge Carrascal'ı gündemine aldı.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için Rus kulübü ile ilk teması kuran Trabzonspor, oyuncu için fiyat araştırması yapıyor. Scout ekibi ve teknik ekibin alınması yönünde raporlar verdiği oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gözüküyor.

Rus Ligi'nde 21 maçta 4 gol 3 asistlik katkı sağlayan Carrascal'ın, transferi için uygun şartların oluşması için çalışmalar yapılacak.