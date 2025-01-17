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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Doğan, proje aşamasındaki bazı projeleri sorumlu bakanlıklarla paylaştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi

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    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan Doğan'ın önceden hazırlanan ve şu an proje aşamasında olan bazı projeleri sorumlu bakanlıklarla paylaştığı belirtildi.

    Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Doğan'ın kendisine imzalı forma hediye ettiği anı paylaşan Bakan Bayraktar, "Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ağırladık. Ülkemizin en değerli kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuzu daha da ileri taşıyacak projelerini kendisinden dinledik" ifadelerini kullandı.

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