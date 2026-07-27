İstanbul Şişli'de bir rezidansta ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi. Savcılık ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyen Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. SAVCILIK İFADESİNDE UYUŞTURUCU MADDENİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ Şişli'de bir rezidansta doğal gaz sayaçlarının bulunduğu dolaba bırakılan çantada 9,50 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından başlatılan soruşturmada Mesut Can Tomay, Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar gözaltına alındı.

Mesut Can Tomay (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Alınan bilgiye göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğuna ilişkin ihbarın ardından adrese gitti. İLK OLARAK SÜLEYMAN ÇINAR GÖZALTINA ALINDI



Ekiplerce yapılan aramada çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar'ı gözaltına aldı. Çınar ile yapılan görüşmede, kendisine ait olmayan çantayı söz konusu rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek üzere geldiğini söylemesi üzerine Özen de gözaltına alındı.