Mesut Can Tomay serbest bırakıldı: Uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol kararı! Sipariş ettiğini ve sakladığını itiraf etti
Şişli'de bir rezidansta ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar çıktı. Savcılık ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyen Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Şişli'de bir rezidansta ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi. Savcılık ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyen Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK İFADESİNDE UYUŞTURUCU MADDENİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şişli'de bir rezidansta doğal gaz sayaçlarının bulunduğu dolaba bırakılan çantada 9,50 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından başlatılan soruşturmada Mesut Can Tomay, Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğuna ilişkin ihbarın ardından adrese gitti.
İLK OLARAK SÜLEYMAN ÇINAR GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce yapılan aramada çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar'ı gözaltına aldı.
Çınar ile yapılan görüşmede, kendisine ait olmayan çantayı söz konusu rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek üzere geldiğini söylemesi üzerine Özen de gözaltına alındı.
TOMAY UYUŞTURUCUYU ADRESİNDE BULUNDURMUYOR
Özen ifadesinde, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve halihazırda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması yürütüldüğü için Tomay'ın korktuğunu ve uyuşturucu maddeyi adresinde bulundurmadığını iddia etti.
MADDE TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI
Bunun üzerine gözaltına alınan Tomay ile şüpheliler Süleyman Çınar ve Mustafa Tolga Özen'den Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu madde testi için örnek alındı.
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadeleri sonrası "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.