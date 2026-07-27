Bedriye Karaçay cinayetinde kritik delil! Şüphelinin Ayazağa Ormanı'na gidip 7 dakika sonra döndüğü görüntüler ortaya çıktı
Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, eşi Volkan K.'nin gece saatlerinde Ayazağa Ormanı'na gidip yalnızca 7 dakika sonra geri döndüğünü gösteren güvenlik kamerası kayıtları cinayetin aydınlatılmasını sağladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadede eşini öldürdüğünü ve cesedi ormanlık alana bıraktığını anlattı.
Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 7 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsü, cinayetin çözülmesindeki en kritik delillerden biri oldu. Polis ekipleri, şüpheli Volkan K.'nin gece saatlerinde Ayazağa Ormanı'na giderek kısa süre sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti. Yapılan aramada ise Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaşıldı.
24 yaşındaki üç çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan haber alamayan yakınları, 23 Temmuz'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuruda, kadının eşiyle sorunlar yaşadığı belirtilirken hayatından endişe edildiği ifade edildi.
7 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada Volkan K.'nin 22 Temmuz saat 03.45 sıralarında otomobiliyle evinden ayrıldığı ve Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği belirlendi.
Kamera kayıtlarına göre şüpheli yaklaşık 7 dakika sonra aynı güzergahtan geri döndü. Bu hareketlilik üzerine bölgede arama yapan ekipler, Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılmış halde yol kenarına bırakılan cesedini buldu. Kaynak bilgisine göre cesedin ayak kısmında vahşi hayvanların neden olduğu tahribat tespit edildi.
İLK İFADESİNDE EŞİNİN EVİ TERK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Polis ekipleri ilk aşamada Volkan K.'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli, eşiyle tartıştıktan sonra taksiye binerek evden ayrıldığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi.
Ancak teknik takip ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen bulgular soruşturmanın yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Volkan K. Ataşehir'de gözaltına alındı.
EMNİYETTE CİNAYETİ ANLATTI
Emniyette ifade veren Volkan K., olay günü eşiyle birlikte düğüne gittiklerini, dönüşte tartışma yaşadıklarını söyledi.
Şüpheli ifadesinde, "O gün birlikte düğüne gitmiştik. Döndüğümüzde evde tartışma çıktı. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Onu ellerimle boğdum." dedi.
İfadesine göre daha sonra cesedi battaniyeye sararak otomobiline taşıyan Volkan K., gece saatlerinde Ayazağa Ormanı'na götürüp yol kenarına bıraktığını anlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.