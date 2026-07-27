Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 7 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsü, cinayetin çözülmesindeki en kritik delillerden biri oldu. Polis ekipleri, şüpheli Volkan K.'nin gece saatlerinde Ayazağa Ormanı'na giderek kısa süre sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti. Yapılan aramada ise Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaşıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada Volkan K.'nin 22 Temmuz saat 03.45 sıralarında otomobiliyle evinden ayrıldığı ve Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği belirlendi.

Cinayetin aydınlatılmasında 7 dakikalık kamera görüntüsü önemli rol oynadı.

Kamera kayıtlarına göre şüpheli yaklaşık 7 dakika sonra aynı güzergahtan geri döndü. Bu hareketlilik üzerine bölgede arama yapan ekipler, Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılmış halde yol kenarına bırakılan cesedini buldu. Kaynak bilgisine göre cesedin ayak kısmında vahşi hayvanların neden olduğu tahribat tespit edildi.

İLK İFADESİNDE EŞİNİN EVİ TERK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Polis ekipleri ilk aşamada Volkan K.'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli, eşiyle tartıştıktan sonra taksiye binerek evden ayrıldığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi.