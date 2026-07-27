BLOK3 lakaplı Hakan Aydın (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



ŞAPKALILAR BODRUM'DA YAKALANDI



Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Blok3'e suikast planlayan 7 kişi tutuklandı



Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında olabilecekleri iddia edildi. İncelemelerde şüphelilerin, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması 'Signal' üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve bu grup üzerinden kamuoyunda Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü.