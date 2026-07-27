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Blok3’e suikast hazırlığı iddiası! 7 şüpheli Bodrum’da yakalanıp tutuklandı

Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın’a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 7 şüpheli Bodrum’da yakalandı. Telefonlarda sanatçının kaldığı otel ve kullandığı araçlara ilişkin paylaşımlar bulunduğu iddia edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Blok3’e suikast hazırlığı iddiası! 7 şüpheli Bodrum’da yakalanıp tutuklandı

İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı.

BLOK3 lakaplı Hakan Aydın'a suikast planı yapan şüpheliler tutuklandı. (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)BLOK3 lakaplı Hakan Aydın'a suikast planı yapan şüpheliler tutuklandı. (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)


"BİZ TATİL YAPIYORDUK" SAVUNMASI

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve "Biz tatil yapıyorduk" diyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler tutuklandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)Şüpheliler tutuklandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

İSTANBUL'DA İKİ OLAYA KARIŞTILAR

İstanbul Beşiktaş'ta Nisan ayında gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü'nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada iki olayı da aynı kişilerin yaptığı ve şüphelilerin Bodrum'a gittikleri belirlendi.

BLOK3 lakaplı Hakan Aydın (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)BLOK3 lakaplı Hakan Aydın (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)


ŞAPKALILAR BODRUM'DA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Blok3'e suikast planlayan 7 kişi tutuklandı


Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında olabilecekleri iddia edildi. İncelemelerde şüphelilerin, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması 'Signal' üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve bu grup üzerinden kamuoyunda Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü.

Şüpheliler suikast girişimi iddiasıyla tutuklandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)Şüpheliler suikast girişimi iddiasıyla tutuklandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

TÜRKİYE GENELİNDE SES GETİRECEK BÜYÜK BİR OLAY

Şüphelilerin Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylemi "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde nitelendirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum'a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Blok3’e suikast hazırlığı iddiası! 7 şüpheli Bodrum’da yakalanıp tutuklandı-6 Blok3’e suikast hazırlığı iddiası! 7 şüpheli Bodrum’da yakalanıp tutuklandı-7 Blok3’e suikast hazırlığı iddiası! 7 şüpheli Bodrum’da yakalanıp tutuklandı-8

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