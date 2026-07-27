İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Trump'a İran eleştirisi: "Son derece saf"

Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını hedef alarak, "Daha fazla çaba gösteriSon derelmesine ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump'ın saflığından vazgeçmeye ikna olmasını umuyorum. O bir iş insanı ve İran konusunda son derece saf." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında çıkarılan tutuklama kararına rağmen gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde konuşan Ben-Gvir, Trump'a yönelik "saf" nitelendirmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Yedioth Ahronot gazetesi ile İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) tarafından düzenlenen Ulusal Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Ben-Gvir, İran'a yönelik askeri adımların atılması gerektiğini savunarak, "Bunlarla diplomasiye yer yok ve onlarla konuşulacak hiçbir şey yok. İranlılara karşı güç kullanılması şart." dedi.

GAZZE İÇİN İŞGAL VE YERLEŞİM MESAJI

Katil Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını desteklediğini belirten Ben-Gvir, İsrail'in Gazze topraklarının yüzde 63'ünü kontrol ettiğini öne sürdü. İsraillilere gelecek seçimlerde kendisini destekleme çağrısı yapan Ben-Gvir, Hamas'a ilişkin açıklamalarının ardından Gazze'den göçün teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

Ben-Gvir ayrıca Gazze'nin işgal edilmesi ve bölgede İsrail yerleşimlerinin kurulmasını istedi. "Hayalim Gazze'de polis mahalleleri, asker mahalleleri ve subay lojmanlarının olması. Biz orada olmazsak Hamas orada olacak. Siviller de orada yaşayabilecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 174 bin kişi yaralandı.