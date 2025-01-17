Solskjaer geliyor! Beşiktaş Norveçli teknik direktörle büyük ölçüde anlaştı

Beşiktaş teknik direktör arayışlarında son noktayı koydu. Siyah-Beyazlı yönetim Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli çalıştırıcıya imza için sözleşme gönderildi. İmzalar geldiği takdirde kulüp resmi açıklamada bulunacak. Solskjaer'in bugün İstanbul'da olması ve Samsunspor ile yarın oynanacak maçı tribünden takip etmesi bekleniyor.



GEÇEN SEZON DA İSTENDİ

Norveçli teknik adamın son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmada takımın başında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon da Norveçli teknik adamla temas kuran Siyah-Beyazlı yönetim bir netice elde edememişti. Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United gibi takımlarda görev yaparken başarılı bir performans göstermişti.



38 AYDIR ÇALIŞMIYOR

Beşiktaş'ın yeni hocası olması beklenen Ole Gunnar Solskjaer 38 aydan beri her hangi bir takımı çalıştırmadı. Son olarak Manchester United'da görev yapan Norveçli hoca Kasım 2021'den beri bir takım çalıştırmıyor.

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