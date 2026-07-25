CHP’de Yeni Parti çatlağı! Sokaktan muhalefete sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılık tartışmaları seçmen cephesinde de yakından takip ediliyor. A Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin CHP'ye ve muhalefetin oy dengesine etkisine ilişkin görüşlerini paylaştı.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA GÜVEN ELEŞTİRİSİ

A Haber'e konuşan bir vatandaş, yeni bir siyasi oluşumun seçmenin desteğini alabilmesi için öncelikle güven vermesi gerektiğini söyledi.

CHP'de yaşanan tartışmaların seçmeni uzaklaştırdığını savunan vatandaş, "Yolsuzluklar, özellikle ahlak dışı olan kısımdaki problemler insanları uzaklaştırdı tamamen" ifadelerini kullandı.

Parti içi demokrasiye ilişkin eleştirilerini de dile getiren vatandaş, şunları söyledi:

"Daha adil olabilirlerdi, o dedikleri demokrasiyi kendi içlerinde uygulayabilselerdi belki bu dediğiniz olabilirdi ama şu an o demokrasinin onların içinde uygulandığını düşünmüyor ve görmüyorum."

SOMUT POLİTİKA VE MENFAAT ELEŞTİRİSİ



Bir başka vatandaş, CHP'nin iktidara yönelik eleştirilerinin ötesinde somut bir siyasi program ortaya koyamadığını savundu.

"Onlar şunu yapamadı biz yapacağız diye bir şey duyduk mu hiç? Duymadık" diyen vatandaş, parti içindeki ayrışmanın kişisel menfaatlerden kaynaklandığını öne sürdü.

Vatandaş, "Peşinde kendi menfaatlerini düşünen kişiler var, onlar bölündüler. Bölünse de bir şey olmaz onlardan" ifadelerini kullandı.