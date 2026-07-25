CHP’de Yeni Parti çatlağı! Sokaktan muhalefete sert tepki
CHP’deki ayrışma ve Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti seçmenin de gündeminde. A Haber’e konuşan vatandaşlar, bölünmenin muhalefetin oylarını parçalayacağını ve güven kaybını derinleştireceğini savunurken, belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları ile muhalefetin siyasi çizgisine sert eleştiriler yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılık tartışmaları seçmen cephesinde de yakından takip ediliyor. A Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin CHP'ye ve muhalefetin oy dengesine etkisine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Vatandaşların değerlendirmelerinde parti içindeki ayrışma, seçmen güveni, belediyelere yönelik iddialar ve muhalefetin siyasi çizgisi öne çıktı.
PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA GÜVEN ELEŞTİRİSİ
A Haber'e konuşan bir vatandaş, yeni bir siyasi oluşumun seçmenin desteğini alabilmesi için öncelikle güven vermesi gerektiğini söyledi.
CHP'de yaşanan tartışmaların seçmeni uzaklaştırdığını savunan vatandaş, "Yolsuzluklar, özellikle ahlak dışı olan kısımdaki problemler insanları uzaklaştırdı tamamen" ifadelerini kullandı.
Parti içi demokrasiye ilişkin eleştirilerini de dile getiren vatandaş, şunları söyledi:
"Daha adil olabilirlerdi, o dedikleri demokrasiyi kendi içlerinde uygulayabilselerdi belki bu dediğiniz olabilirdi ama şu an o demokrasinin onların içinde uygulandığını düşünmüyor ve görmüyorum."
SOMUT POLİTİKA VE MENFAAT ELEŞTİRİSİ
Bir başka vatandaş, CHP'nin iktidara yönelik eleştirilerinin ötesinde somut bir siyasi program ortaya koyamadığını savundu.
"Onlar şunu yapamadı biz yapacağız diye bir şey duyduk mu hiç? Duymadık" diyen vatandaş, parti içindeki ayrışmanın kişisel menfaatlerden kaynaklandığını öne sürdü.
Vatandaş, "Peşinde kendi menfaatlerini düşünen kişiler var, onlar bölündüler. Bölünse de bir şey olmaz onlardan" ifadelerini kullandı.
"KENDİ KENDİYLE ANLAŞAMAYAN MİLLETE NASIL HİZMET YAPSIN?"
CHP'ye tepki gösteren başka bir vatandaş ise parti içindeki anlaşmazlıkların yönetim kabiliyetine ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.
"CHP kısmı benden uzak dursun. Kendi kendiyle anlaşamayan millete nasıl hizmet yapsın?" diyen vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini de şu sözlerle açıkladı:
"Yine Cumhurbaşkanımız başımızda olsun, Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin."
PARTİ ÇİZGİSİ TARTIŞMASI GÜNDEMDE
CHP'li bir aileden geldiğini ancak daha sonra siyasi görüşünün değiştiğini belirten bir vatandaş, siyasi partilerin toplumun desteğini almadan kalıcı olamayacağını savundu.
"Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır" ifadelerini kullanan vatandaş, CHP'nin geçmişteki siyasi çizgisinden uzaklaştığını öne sürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki ayrışmayı da değerlendiren vatandaş, "Geçmiş tarihte Atatürk ve İnönü olarak konuşuluyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Özel. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden çıkmış, yarı yolda kalacak anlamına gelir" dedi.
BELEDİYELERE YÖNELİK İDDİALARA DİKKAT ÇEKTİLER
Röportajlarda belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları da gündeme geldi.
Bir vatandaş, parti içinde birlik bulunması halinde dışarıdan müdahaleyle partinin parçalanamayacağını söyledi. CHP'li belediyelere ilişkin gündeme gelen haberleri hatırlatan vatandaş şu ifadeleri kullandı:
"Her gün belediyelerden şuradan buradan bir yolsuzluk haberleri duyuyoruz sürekli. Kendilerini yönetemiyorlar zaten, her gün bir şeyler çıkıyor partide. Ülkeyi bence kesinlikle yönetemezler."
Başka bir vatandaş ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in farklı seçmen gruplarına hitap ettiğini savundu.
"Kılıçdaroğlu'nun tabii takipçileri farklı, Özgür Özel'inkiler farklı" diyen vatandaş, "Hani birleşmediği sürece de hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Bundan sonraki süreçte CHP diye bir şey kalmaz, kırıntıları kalır" ifadelerini kullandı.
CHP SEÇMENİ YENİ PARTİ'YE GEÇER Mİ?
CHP'nin kemikleşmiş bir seçmen kitlesine sahip olduğunu söyleyen bir vatandaş, bu kitlenin kişiden çok partiye oy verdiğini belirtti.
Bu nedenle Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin CHP seçmeninin tamamını yanına çekemeyeceğini savunan vatandaş, "Bir CHP seçmeni değilim ama CHP'nin bu bölünmesi iki tarafa da büyük zarar verecek" dedi.
Yeni Parti'nin geleceğinde kurulacak kadronun önemine dikkat çeken vatandaş, "Bir de tabii Özgür Özel'in bu yolda kiminle yürüyeceği de önemli" ifadelerini kullandı.
"CHP KENDİ SONUNU GETİRDİ"
Bir diğer vatandaş ise CHP'deki ayrışmanın seçmenin tercihlerine ve muhalefetin oy oranına doğrudan yansıyacağını savundu.
"CHP kendi sonunu getirdi. Ayrılmakla kendi sonunu getirdi" diyen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonraki süreçte seçmen de bölünecek, oylar da bölünecek; güven azaldı bile. Kazanamayacak yani belli. Ana muhalefetti şimdi yavru muhalefet oldu."
A Haber'e konuşan vatandaşlar, CHP'deki bölünmenin seçmeni de böleceğini savunurken, yaşanan tartışmaların muhalefete duyulan güveni zedelediğini ifade etti.