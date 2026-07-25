Vukuat dosyası kabarık! Sarıgül'ün şiddet ve darp geçmişi

Siyasal liderlik kriz anlarında soğukkanlı kalabilme yetisi gerektirirken, Türk siyasi tarihinin en çok parti değiştiren figürlerinden biri olan Mustafa Sarıgül, 39 yıllık siyasi yaşamına bir yenisini daha ekledi.

CHP'den Özgür Özel liderliğinde ayrılan 91 milletvekilinin e-Devlet üzerinden istifa ederek kurduğu YENİ Parti'nin saflarına katılan Sarıgül, partinin kuruluş gününde yine bildik yöntemlerine başvurdu. Cuma namazı çıkışında bir vatandaşın protestosuna tahammül edemeyerek tekme savuran Sarıgül'ün bu eylemi, anlık bir fevrilik değil, siyasal yaşamı boyunca başvurduğu sistematik davranış modelinin son halkası oldu.