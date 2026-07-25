Vukuat dosyası kabarık! Sarıgül'ün şiddet ve darp geçmişi
Siyasal liderlik kriz anlarında soğukkanlılık gerektirirken, eski Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül öfke kontrolü sınırlarını bir kez daha aştı. CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti saflarına katıldığı ilk günlerde, Hacı Bayram Veli Camii önünde kendisini protesto eden vatandaşa savurduğu sert tekme kamuoyunda infiale yol açtı. Ancak bu olay anlık bir öfke patlaması değil; 1987’deki TBMM yumruklaşmasından 2005’teki olaylı CHP kurultayına, Feshane’deki yargılık olan yumruktan Şişli Belediyesi’ndeki mafyatik tehdit iddialarına ve TBMM kulisindeki alacak-verecek kavgasına kadar uzanan 39 yıllık kronikleşmiş şiddet haritasının en son ve en sıcak halkası oldu...
Siyasal liderlik kriz anlarında soğukkanlı kalabilme yetisi gerektirirken, Türk siyasi tarihinin en çok parti değiştiren figürlerinden biri olan Mustafa Sarıgül, 39 yıllık siyasi yaşamına bir yenisini daha ekledi.
CHP'den Özgür Özel liderliğinde ayrılan 91 milletvekilinin e-Devlet üzerinden istifa ederek kurduğu YENİ Parti'nin saflarına katılan Sarıgül, partinin kuruluş gününde yine bildik yöntemlerine başvurdu. Cuma namazı çıkışında bir vatandaşın protestosuna tahammül edemeyerek tekme savuran Sarıgül'ün bu eylemi, anlık bir fevrilik değil, siyasal yaşamı boyunca başvurduğu sistematik davranış modelinin son halkası oldu.
25 TEMMUZ 2026: HACI BAYRAM VELİ CAMİ ÖNÜNDE VATANDAŞA TEKME!
CHP'deki mahkeme süreçleri ve iç krizlerin ardından Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek YENİ Parti'yi kurdu. Kurul, 25 Temmuz 2026 Cuma günü Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazında bir araya geldi.
Ancak cami çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve bölünmeye tepki gösteren bir grubun "yuh" çekerek protestoda bulunması üzerine tansiyon yükseldi. Bu esnada kalabalığın içinden fırlayan eski Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, protestocu bir vatandaşa doğru hamle yaparak sert bir tekme attı.
Atılan bu tekme YENİ Parti'nin "halkın partisi" söylemine daha ilk günden gölge düşürdü.
1987'DEN GÜNÜMÜZE MUSTAFA SARIGÜL'ÜN ŞİDDET VE DARP SİCİLİ
Sarıgül'ün kariyeri incelendiğinde, meclis koridorlarından belediye binalarına kadar uzanan şiddet vakaları net bir şekilde görülmektedir:
1987 - TBMM'DE YUMRUKLU REKLAM
SHP'nin genç milletvekili olarak Meclis'e giren Sarıgül, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in konuşması sırasında protesto amacıyla ayağa kalkmama kararına uymayarak Başkanlık Divanı katip üyeliği koltuğuna oturdu. ANAP/DYP Milletvekili Nurhan Tekinel ile yaşanan koltuk devir-teslim tartışması kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Boksör geçmişi olduğu iddia edilen Tekinel'den yumruk yiyen Sarıgül, bu olayı günlerce medyada anlatarak hiç tanınmamış bir vekilken popülerlik kazandı ve şiddeti siyasi bir basamak olarak kullandı.
2005 - CHP KURULTAYINDA MECLİS DELEGELERİNE DARP VE SİLAH
CHP 13. Olağanüstü Kurultayı'nda Deniz Baykal'a karşı aday olan Sarıgül, salondaki kaosta Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'i darp etti.
Sarıgül'ün destekçisi Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ise belinde silahla Divan Başkanı Şinasi Öktem'e tokat attı.
Bu olayın ardından hem Mustafa Sarıgül hem de Turan Tüysüz, "kurultayda şiddet kullanmak, parti yöneticilerini darp etmek ve silahla salona girmek" gerekçeleriyle kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilerek partiden atılmışlardır.
Yıllar sonra Sarıgül'ün yakın çevresine, "Bu yumruk olayı bana CHP Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa mal oldu" diyerek pişmanlık duyduğunu ifade ettiği ve "artık her sinirlendiğinde yumruğunu cebine koyduğunu" söylediği basına yansısa da, ilerleyen yıllardaki davranışları bu öfke kontrolü beyanının gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koymuştur.
2014 - FESHANE'DE VATANDAŞA YUMRUK VE YARGI KARARI
İBB Adaylığı döneminde Feshane'de Mustafa Suver adlı vatandaşın kendisini protesto etmesi üzerine elini hırsla sıkarak vatandaşa yumruk attı. Olayın ardından "Yumruk atmadım, itişme oldu, bunlar provokatör" diyerek durumu inkar etse de, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkesi kamera kayıtlarını inceleyerek Sarıgül'ü "basit yaralama" suçundan 1.000 TL adli para cezasına çarptırdı.
2014 - ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDE SOKAK LİNCİ VE MAFYATİK TEHDİTLER
Dönemin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile girdiği vesayet kavgasında, İnönü'nün danışmanı Boysan Yakar belediye binasında Sarıgül'ün adamları tarafından darp edildiği iddia edildi.
Kriz daha sonra ölüm tehditlerine uzandı. Nazlı İnönü, Sarıgül'ün kendilerini "750 bin dolara New York'ta kiralık mafya tuttum, çocuklarınızın kemiklerini bulamayacaksınız" diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Olay savcılığa yansısa da şikayetin geri çekilmesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandı.
2022 - SOSYAL MEDYADAN NESNELERE VURDU KORKU SALDI
CHP'den kopup Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) kurduğu dönemde Z kuşağına şirin görünmek adına TikTok'a adeta demir atan Mustafa Sarıgül, siyasetteki kronikleşmiş agresifliğini bu kez "sosyal medya şovuna" dönüştürdü.
Sarıgül, hayat pahalılığı ve enflasyonu protesto etme bahanesiyle masaları yumrukladı, fahiş fiyatlı tüp gazları tokatladı, ayçiçek yağı tenekelerine sert darbeler indirdi. Ancak nesnelere yönelen bu kontrolsüz "mizahi şiddet", kısa sürede sokağa ve vatandaşa da sıçradı.
2022 - TDP GENEL MERKEZİ'NDE MAKAMDA TOKAT
Yine TDP'nin siyasi faaliyetleri döneminde, partinin iç işleyişinde de fiziksel şiddet vakaları yaşanmış ve adliyelik olunmuştur.
TDP'nin kurucu Gençlik Kolları Başkanı Onurcan Yazıcı, parti genel merkezindeki bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aksöz'ün odasında özel bir görüşme talep ettiği esnada, odada bulunan şoför G.K. tarafından "Senin derdin ne?" denilerek yüzüne şiddetli bir tokat atıldığını ve ağır tehditlere maruz kaldığını belirterek darp raporu almış ve polise başvurarak şikayetçi olmuştur.
Bu olay, parti lideri Sarıgül'ün benimsediği kabadayıca tavrın, onun etrafındaki yardımcılarına ve hatta şoförlerine kadar nasıl bir kurum kültürü olarak sirayet ettiğinin kanıtıdır.
2023 - TBMM KULİSİNDE ESKİ MÜTTEFİKLE KAVGA
25 Temmuz 2023 tarihinde, TBMM kulisinde, 2005 yılındaki olaylı CHP kurultayında Sarıgül adına divan başkanını silahla basıp tokatlayan ve bu uğurda partiden ihraç edilerek siyasi kariyerini bitiren eski ANAP ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ile fiziksel bir kavga yaşamıştır.
Olayın ardından basına konuşan Turan Tüysüz, Sarıgül'ün kendisine hem maddi hem de manevi anlamda yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etmiş, "Biz zamanında onun için kavga ettik, CHP'den atıldık, siyasi hayatımız bitti; şimdi adam bizi tanımadığını söylüyor. Bu çok ayıp bir şey. Meclis'in kamerası var, ben onu ziyarete gittim ama ilk yumruğu o bana attı" diyerek Sarıgül'ü vefasızlık ve saldırganlıkla suçlamıştır.