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İrfan Can Kahveci kayıplarda!

Süper Lig’de son golünü 27 Nisan 2024’teki Beşiktaş derbisinde kaydeden yıldız futbolcu 3 Kasım 2024’ten bu yana da ligde asist katkısında bulunamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
İrfan Can Kahveci kayıplarda!

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    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı İrfan Can Kahveci ligde uzun süredir istediği performansı sergileyemiyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki son golünü 27 Nisan 2024'te oynanan 34. hafta maçında Beşiktaş'a karşı kaydetti.

    Deneyimli futbolcu o günden sonra gol sevinci yaşayamadı. 265 gündür skor üretemeyen İrfan Can Kahveci 3 Kasım 2024'ten (Trabzonspor maçı) bu yana da asist katkısında da bulunamadı. Bu sezon Mourinho'nun ilk 11'de fazla tercih etmediği yıldız futbolcu 12 lig maçında 2 asist kaydetti.

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