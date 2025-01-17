İrfan Can Kahveci kayıplarda!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı İrfan Can Kahveci ligde uzun süredir istediği performansı sergileyemiyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki son golünü 27 Nisan 2024'te oynanan 34. hafta maçında Beşiktaş'a karşı kaydetti.

Deneyimli futbolcu o günden sonra gol sevinci yaşayamadı. 265 gündür skor üretemeyen İrfan Can Kahveci 3 Kasım 2024'ten (Trabzonspor maçı) bu yana da asist katkısında da bulunamadı. Bu sezon Mourinho'nun ilk 11'de fazla tercih etmediği yıldız futbolcu 12 lig maçında 2 asist kaydetti.