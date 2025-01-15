Guardiola’ya bir şok daha! Eşi Cristina Serra ile ayrıldı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, eşi Cristina Serra ile 30 yıllık ilişkisini sonlandırdığı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, çiftin Aralık ayında İspanya'dayken dostane bir şekilde ayrılma kararı aldığı belirtildi. Haberde, ayrılık kararına rağmen ikilinin ilişkilerinin 'Samimi, stabil ve dostane' olduğu vurgulandı. Guardiola eşi Cristina ile 18 yaşında görüşmeye başladı. Guardiola, Cristina'nın ailesine ait olan butik mağazada ünlü tasarımcı Antonio Miro için modellik yaparken eşiyle tanıştı. Uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen çift, 2014 yılında İspanya'da aile arasında düzenlenen özel bir törenle evlenmişti.

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