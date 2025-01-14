Sağ bek Portekiz’den alınır! Pedro Malheiro, Antalyaspor maçında şov yaptı

Trabzonspor'un sezon başında 2 milyon Euro bonservis ödeyerek Boavista kulübünden transfer ettiği Pedro Malheiro, Antalyaspor ile oynanan maçta adeta şov yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Portekizli yıldız için "Daha fazlasını üretmek istedi" ifadelerini kullanmıştı. Malheiro, Fırtına'nın tarihinde bir bek oyuncusu olarak hat-trick yapan ilk isim olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı.

23 yaşındaki futbolcu, Bosingwa ve Pereira'dan sonra 3. Portekizli sağ bek olarak ciddi bir katkı sağladı. Bordo-Mavili taraftarlar da "Sağ bek Portekiz'den alınır" ifadeleriyle tecrübeli futbolcuyu övdü.