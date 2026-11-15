Nitelikli genç insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmalarının 6'ncısı, Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Münih ve Stuttgart'ta gerçekleştirildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gücünü Avrupa'daki Türk mühendis ve uzmanlarla buluşturmayı amaçlayan ve Savunma Sanayii Akademi koordinasyonuyla düzenlenen organizasyon, Almanya'dan yüzlerce genci sektörün üst düzey temsilcileriyle bir araya getirdi.

Türk savunma sanayisi, Avrupa'daki genç yeteneklerle buluştu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Programa SSB yöneticilerinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisinin önde gelen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Alp Havacılık, HEAŞ, Teknopark İstanbul, TR Uçuşa Uygunluk ve TEITECH şirketlerinin üst düzey temsilcileri katıldı.

"GENÇLER ATILIMIN FARKINDA"

Sektör temsilcileri, Türkiye'nin savunma vizyonunu ve gelecek projeksiyonlarını katılımcılarla paylaştı. Yoğun ilgiden gurur duyduklarını belirten SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, gençlerin Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın farkında olduklarına dikkati çekti.

Karataş, "(Gençlerimiz) Günün birinde bu teknolojilerin bir parçası olmaya çalışıyorlar. Bizim de temel amacımız bu aslında. Beyin göçü yerine 'beyin gücü' kavramını kullanıyoruz" dedi. Karataş, dünyanın neresinde olursa olsun Türk kimliği taşıyan herkesin savunma sanayisinin kalkınmasına katkı sağlayabileceğini vurguladı.