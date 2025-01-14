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Onyemaechi zirvesi! Trabzonspor Nijeryalı futbolcu için Boavista ile temasta

Trabzon’da gündem sol bek transferi. Fırtına, değeri 3 milyon Euro olan Bruno Onyemaechi için Boavista’nın kapısını çaldı. Ancak Portekiz ekibi ilk görüşmede 2.5 milyon Euro’luk teklifi reddetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Onyemaechi zirvesi! Trabzonspor Nijeryalı futbolcu için Boavista ile temasta

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    Sol bek zirvesi başladı... Trabzonspor, piyasa değeri 3 milyon Euro olan Nijeryalı Bruno Onyemaechi için Boavista'nın kapısını çalarak transfer şartlarını sordu.

    Edinilen bilgiye göre; Boavista, Trabzonspor'un teklif ettiği rakamın çok üzerinde bir bonservis bedeli talep etti. Fırtına'nın transfer için Portekiz temsilcisine 2.5 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor. Bu nedenle 2 kulüp arasındaki görüşmelerin şimdilik durduğu öğrenildi. Onyemaechi bu sezon 17 maçta 1476 dakika süre alırken 2 gol kaydetti.

    ÇOK CİDDİ TALİPLERİ VAR
    Nijeryalı sol bek milli takımdaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor dışında, 25 yaşındaki futbolcuya İtalya; Brezilya, ABD ve Meksika'dan da talipler var.

    FIFA'nın Boavista'ya getirdiği yasak nedeniyle daha önce gerçekleşemeyen bu transfer oyuncununperformansıyla yeniden gündeme gelmişti. Trabzonspor, bu transferle kadrosunu güçlendirmek ve sezonun 2. yarısında daha rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor. Onyemaechi'nin transferi gerçekleşirse hem savunmaya hem de hücuma önemli katkı sağlanacağı düşünülüyor.

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