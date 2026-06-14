Uzaylı türleriyle dikkat çeken yayın

FOX NEWS'TA UZAYLI TÜRLERİ

Başka bir X kullanıcısı ise Fox News'ta yayımlanan ve uzaylılarla ilgili bir programdan kesit paylaştı. Bu videoda, eski bir hükümet araştırmacısının düşen UFO'lardan; Griler (Grey), Nordikler (Nordic), Böceksiler (Insectoids) ve Sürüngenler (Reptilian) dahil olmak üzere dört farklı uzaylı türünün çıkarıldığını iddia ettiği belirtiliyordu.

Gemini "yapay zeka" dedi Ancak görsel üzerinde tersine görsel arama yapıldığında, Google'ın Gemini yapay zekası bu fotoğrafın büyük olasılıkla yapay zeka (AI) tarafından üretildiğini ve Beyaz Saray'daki gerçek bir görüşmeye ait otantik bir fotoğraf olmadığını tespit etti.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan veya Trump cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trump Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra UFO'larla ilgili tüm belgeleri yayımlayacağını açıklamıştı. Mayıs 2026'da Pentagon dünya dışı yaşamı belgelediğini iddia ettikleri binlerce UFO dosyasını yayımladı.

ESPTEIN, UFO, PENTAGON…

Trump daha önce de UFO belgelerini yayımlayacağını söylemiş ve hakkında pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağını gündemden düşürmeye çalışmakla suçlanmıştı.