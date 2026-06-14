Sızdırılan fotoğraf infial yarattı! Trump uzaylılarla mı görüştü? Pentagon'un skandalı, Beyaz Saray'ın alien oyunu
ABD Başkanı Donald Trump'ın kırmızı üniformalı ve uzun sarı saçlı gizemli figürlerle çekilen fotoğrafı dünya gündemine damga vurdu. Komplo teorisyenleri "Nordik uzaylılar" iddiasını ortaya atarken fotoğraf yapay zeka araçlarında da analiz edildi. Pentagon'un yıllardır süren UFO çalışmaları, Trump'ın aylardır UFO dosyalarıyla ilgili açıklamaları ve yayımlanan belgeler derken Beyaz Saray ise "Aramızda dolaşıyorlar" diyerek tüm dünyada dikkat çeken bir ters köşeye imza attı. Pentagon'un UFO mesaisi, uzaylılar ve Trump'a ilişkin tüm detaylar...
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında üç gizemli figürle çekilen bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu.
- Fotoğraftaki gizemli figürlerin uzaylı olduğu iddiaları ve spekülasyonlar sosyal medyada yayıldı.
- Fox News'ta yayımlanan bir program, dört farklı uzaylı türünün varlığını iddia eden eski bir araştırmacının açıklamalarını içeriyordu.
- Google'ın Gemini yapay zekası, fotoğrafın yapay zeka tarafından üretildiğini tespit etti.
- Beyaz Saray'dan veya Trump cephesinden fotoğrafla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın UFO, talimatları, Pentagon'un yıllardır yaptığı UFO çalışmaları, yayımlanan belgeler derken dünya bu kez Trump'ın bir fotoğrafı ile çalkalanıyor.
TRUMP'IN YANINDAKİ GİZEMLİ "NORDİKLER"
Trump'ın uzun sarı saçlı ve tamamen kırmızı giyinmiş üç gizemli figürle sohbet ettiğini gösteren ve şu anda viral olan bir fotoğraf, internette adeta bir infial yarattı. Birçok kişi bu gizemli karakterlerin uzaylı olduğunu iddia ediyor.
SPEKÜLASYONLAR BAŞLADI! KİM BU KIRMIZI ÜNİFORMALILAR?
Fotoğrafın sosyal medya platformlarında ortaya çıkmasının ardından spekülasyonlar da başladı.
Dünya gündemine damga vuran fotoğrafta Trump, Kraliyet üniformasına benzer, kırmızı giysiler giymiş, uzun boylu gizemli adamlarla konuşurken görülüyor.Trump'ın yanındaki gizemli sarışınlar uzaylı mı?
Komplo teorileriyle ünlü sosyal medya figürü Matt Wallace, fotoğrafı X hesabında paylaşırken "Başkan Trump'ın bilinmeyen figürlerle görüştüğü sızdırılan bir fotoğraf, insanların onların kim olduğunu çözmeye çalışmasıyla viral oluyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın konuştuğu kişileri "Nordik uzayılar" ve Trump'ın "Make America Great Again (MAGA) hareketinin destekçileri olarak nitelendirdi.
FOX NEWS'TA UZAYLI TÜRLERİ
Başka bir X kullanıcısı ise Fox News'ta yayımlanan ve uzaylılarla ilgili bir programdan kesit paylaştı. Bu videoda, eski bir hükümet araştırmacısının düşen UFO'lardan; Griler (Grey), Nordikler (Nordic), Böceksiler (Insectoids) ve Sürüngenler (Reptilian) dahil olmak üzere dört farklı uzaylı türünün çıkarıldığını iddia ettiği belirtiliyordu.
Gemini "yapay zeka" dedi
Ancak görsel üzerinde tersine görsel arama yapıldığında, Google'ın Gemini yapay zekası bu fotoğrafın büyük olasılıkla yapay zeka (AI) tarafından üretildiğini ve Beyaz Saray'daki gerçek bir görüşmeye ait otantik bir fotoğraf olmadığını tespit etti.
Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan veya Trump cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Trump Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra UFO'larla ilgili tüm belgeleri yayımlayacağını açıklamıştı. Mayıs 2026'da Pentagon dünya dışı yaşamı belgelediğini iddia ettikleri binlerce UFO dosyasını yayımladı.
ESPTEIN, UFO, PENTAGON…
Trump daha önce de UFO belgelerini yayımlayacağını söylemiş ve hakkında pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağını gündemden düşürmeye çalışmakla suçlanmıştı.
Pentagon'un UFO itirafı
ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fonun ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildiği belirtilmişti.
Pentagon'un UFO çılgınlığı bir yana, Beyaz Saray'ın resmi hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yapılıyor.
"ARAMIZDA DOLAŞIYORLAR" PAYLAŞIMI
Mayıs 2026'da Pentagon'un gizli UFO (UAP) dosyalarını deşifre edeceğini açıklayarak küresel çapta devasa bir merak uyandırdı. Bu merakın hemen ardından Beyaz Saray, bilimkurgu filmlerini aratmayan, karanlık bir gökyüzü arka planında yeşil neon ışıkların parladığı ve "THEY WALK AMONG US" (Aramızda Dolaşıyorlar), "The Cover-up is Over" (Örtbas Sona Erdi) yazılı gizemli videolar ve görseller paylaşmaya başladı.
Ancak videonun ve başlatılan bu kampanyanın asıl amacının dünya dışı varlıkları (uzaylıları) açıklamak değil, tamamen iç siyaset ve göçmen politikası olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
BEYAZ SARAY'DAN TERS KÖŞE! O ALIEN BU ALIEN DEĞİL
İngilizcedeki "Alien" kelimesi, hem "uzaylı" anlamının yanı sıra hukuki literatürde "yabancı uyruklu/göçmen" anlamına geliyor. Beyaz Saray ise bunu ters köşe için kullandı.
Yayımlanan video ile kamuoyunda uzaylılarla ilgili ciddi kanıtlar paylaşılacağı düşünüldü. Ancak platformun detaylarına inildiğinde, "Onlar küçük yeşil adamlar değildi. Bu 'Alien'lar (Yabancılar), karanlığın örtüsü altında ülkemizi işgal eden milyonlarca kaçak göçmendir" denilerek algı yönetimi yapıldı.
Trump'ın gizemli fotoğrafının ise ilk olarak kim tarafından servis edildiği ve ne amaçlandığı henüz bilinmiyor.