Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü



"İNŞALLAH ORHAN ABİ DEĞİLDİR"

Bir diğer komşu Ayşe Ateş, "Kahvaltı yaparken silah sesi duyduk. Benim kız 'İnşallah Orhan abi değildir' dedi. Biz de koşarak hemen buraya geldik. Beni salmadılar içeriye. Kayınpederiyle eşini vurmuş. Aile arasında sorunları varmış ama ne olduğunu bilmiyorum" dedi.