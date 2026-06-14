Antalya'da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü
Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz tayinini Bursa'ya aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak'ı ve kayınpederini pompalı tüfekle vurup öldürdü. Talihsiz kadının kafa derisi ve saçının, balkondan sokağa düştüğü görüldü. Dehşet anlarına çiftin yaşları 2 ila 9 arasında değişen 3 çocuğu da şahitlik ederken; komşular "Çocukların ağlama sesi vardı. Orhan Bulak, 'Ben öğretmenim her şeyi mahkemede söyleyeceğim' diyerek bağırıyordu" dedi.
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