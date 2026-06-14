CANLI YAYIN
Geri

Antalya'da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü

Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz tayinini Bursa'ya aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak'ı ve kayınpederini pompalı tüfekle vurup öldürdü. Talihsiz kadının kafa derisi ve saçının, balkondan sokağa düştüğü görüldü. Dehşet anlarına çiftin yaşları 2 ila 9 arasında değişen 3 çocuğu da şahitlik ederken; komşular "Çocukların ağlama sesi vardı. Orhan Bulak, 'Ben öğretmenim her şeyi mahkemede söyleyeceğim' diyerek bağırıyordu" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

3 KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE VAHŞET

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

KATİL, APARTMANIN GİRİŞİNDE YAKALANDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

KAFA DERİSİ VE SAÇI SOKAĞA DÜŞTÜ

Aslıhan Öztürk Bulak'ın kafa derisi ve saçının, balkondan sokağa düştüğü görüldü.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasıyla deri parçaları, delil torbasına konuldu.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! İşte vahşetin karesi

Diğer yandan, Aslıhan Öztürk ile eşi Orhan Bulak'ın 19 Mayıs'ta tartıştığı, ardından Aslıhan Öztürk'ün Bursa'daki babaevine gittiği, peşinden giden Bulak'ın eşi ve kayınpederiyle Antalya'ya döndüğü öğrenildi.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü

Bugün ise eşinin isteği sonrası Bursa'ya tayininin çıktığı, tartışmanın buradan başladığı kaydedildi. Tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının, yakınlarda bulunan bir dairenin camına isabet ettiği görüldü.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü

'ÇOCUKLARIN AĞLAMA SESİ VARDI'

Silah seslerini duyarak olay yerine geldiğini anlatan komşu Ali Yıldırım, "Yatıyordum, 5-6 el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Çocukların ağlama sesi vardı. Orhan Bulak, 'Ben öğretmenim her şeyi mahkemede söyleyeceğim' diyerek bağırıyordu. Sonrasında hemen polis geldi ve şahsı aldı" dedi.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü


"İNŞALLAH ORHAN ABİ DEĞİLDİR"

Bir diğer komşu Ayşe Ateş, "Kahvaltı yaparken silah sesi duyduk. Benim kız 'İnşallah Orhan abi değildir' dedi. Biz de koşarak hemen buraya geldik. Beni salmadılar içeriye. Kayınpederiyle eşini vurmuş. Aile arasında sorunları varmış ama ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Antalya’da öğretmen çiftin tayin tartışması kanlı bitti! Vahşetin karesi: Kafa derisi ve saçı sokağa düştü

Gözaltına alınan Orhan Bulak, emniyete götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam