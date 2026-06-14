Rusya'dan Başkan Erdoğan-Putin vurgusu: Kilit rol oynuyor | Ankara ve Moskova hattında 8 telefon trafiği

2024 yılında 6 milyon 900 bin Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

İki bakan Suriye ve Libya'daki durum, Güney Kafkasya'da ulaşım bağlantıları ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecini görüşecek.

Fidan ve Lavrov görüşmesinde Orta Doğu'daki durum, Filistin meselesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tutumu ile Karadeniz bölgesindeki seyrüsefer güvenliği ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Fidan-Lavrov görüşmesinde ayrıca, Suriye ve Libya'daki durumun da ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlıyor.

Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtilen açıklamada, "İki bakan görüşmede, ABD ile İsrail'in İran'a karşı saldırganlığı bağlamında, Orta Doğu'daki gergin durumu ve Filistin meselesinin çözüm yollarını istişare etmeyi planlıyor.

Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov.

Bakanların, Güney Kafkasya'da ulaşım ve iletişim bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması ve işbirliğinin sağlanması gibi konuları da istişare edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya ve Türkiye, Güney Kafkasya'nın barışçıl ve öngörülebilir olmasından yana. Bu, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu kapsamındaki ortak girişimlerle gerçekleşebilir. Rusya, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyor. Rus tarafı ayrıca, Orta Asya'daki entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi konusuna da ilgi duyuyor."