KADES ihbarına gitti şehit düştü! Polis memuru Tayfun Baş'a eşinden yürek yakan sözler: Cennete gidiyorsun | Kızı peluş oyuncağı ile veda etti
Muğla’da KADES ihbarına müdahale ettiği adreste uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak emniyet bahçesine getirilen şehidin cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketi Denizli’ye uğurlandı. Törende şehidin kızı peluş oyuncakla babasına veda ederken, eşi Özlem Baş’ın “Korkma tamam mı? Kelime-i Şehadet getir, sen zaten cennete gidiyorsun” sözleri yürekleri dağladı.
Hızlı Özet Göster
- Muğla'da KADES uygulaması ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, Jandarma uzman çavuş G.Y.'nin silahlı saldırısında şehit oldu.
- Menteşe ilçesinde eski eşinin silahlı tehdidine uğrayan H.S. adlı kadın KADES uygulamasıyla yardım istemiş, olay yerine gelen polis memuru ve kadın saldırıya uğramıştı.
- Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle uğurlandı.
- Törene şehidin eşi Özlem Baş, 5 yaşındaki kızı Ayseren Baş, annesi, babası ile Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri katıldı.
- Cenaze töreninin ardından şehit polis memurunun naaşı defnedilmek üzere eşinin memleketi Denizli'ye gönderildi.
Muğla'da, KADES uygulaması ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.
Ne olmuştu?
Muğla'nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde bir iş yerinde eski eşinin silahlı tehdidiyle karşılaşan H.S. adlı kadın, cep telefonundaki KADES uygulamasına basarak acil yardım istedi. İhbar üzerine saniyeler içinde olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru Tayfun Baş ile sığınmaya çalışan kadın H.S, İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Burada düzenlenen törene şehidin babası Bilal Baş, annesi Saniye Baş, polis eşi Özlem Baş, kızı Ayseren Baş, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.
"KELİME-İ ŞAHADET GETİR SEN CENNETE GİDİYORSUN"
Törende eşinin tabutuna sarılan Özlem Baş, "Ağlamayacağım. Korkma tamam mı? Kelime-i Şahadet getir. 'Güzelim' diyordun ya bana bak korkma. Hepimizi duyuyorsun, biliyorum. Sen zaten cennete gidiyorsun.
Sadece sensiz kalacağım diye üzülüyorum. Şehit oldun aslan kocam. Sakın korkma çünkü sen Peygamber efendimizin yanına gidiyorsun. Bir de bana söz ver orada birini bulmak yok, ben geleceğim. Birlikte olacağız yine" diyerek ağladı.
PELUŞ OYUNCAĞI İLE ŞEHİT BABASINA VEDA ETTİ
Peluş oyuncak ile katıldığı törende, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına getirilen Ayseren Baş (5), 'Babamı görmek istiyorum' demesi üzerine annesi Özlem Baş, "Babamız melek oldu ama bizi her zaman koruyacak. Çünkü güçlüyüz biz. Artık benim kızım şehit kızı. Kızım babası çok seviyordu.
Sana babamızı göstereceğim fotoğraflarımız var zaten. Baban üzülür. Sakın üzülme, çocukların bana emanet. Poyraz'ın ismini sen koydun Ayseren'in ismini ben. Kızıma da oğluma da çok iyi bakacağım. Sen hiç merak etme" demesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Törende öz geçmişi okunan şehit polis memuru Tayfun Baş için saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından Baş'ın tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere eşinin memleketi olan Denizli'ye uğurlandı.