KADES ihbarına gitti şehit düştü! Polis memuru Tayfun Baş'a eşinden yürek yakan sözler: Cennete gidiyorsun | Kızı peluş oyuncağı ile veda etti

PELUŞ OYUNCAĞI İLE ŞEHİT BABASINA VEDA ETTİ

Peluş oyuncak ile katıldığı törende, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına getirilen Ayseren Baş (5), 'Babamı görmek istiyorum' demesi üzerine annesi Özlem Baş, "Babamız melek oldu ama bizi her zaman koruyacak. Çünkü güçlüyüz biz. Artık benim kızım şehit kızı. Kızım babası çok seviyordu.

Sana babamızı göstereceğim fotoğraflarımız var zaten. Baban üzülür. Sakın üzülme, çocukların bana emanet. Poyraz'ın ismini sen koydun Ayseren'in ismini ben. Kızıma da oğluma da çok iyi bakacağım. Sen hiç merak etme" demesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.