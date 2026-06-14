"128 milyar dolar" yalanının dijital ve siyasi kodları! CHP yol haritası FETÖ'den: Cevheri iblisi yazdı haşhaşi Said Sefa yaydı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan "128 milyar dolar nerede?" yalanının dijital ve siyasi kodları incelendiğinde CHP ve FETÖ'nün müşterek hareket ettiği görülüyor. Organize kötülük, CHP'nin kurumsal çatısı altında tüm ülkeye yayıldı. FETÖ iltisaklı hesaplar desteğiyle de büyütüldü. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in senaryoları, haşhaşi Said Sefa'nın sosyal medya manipülasyonları CHP'ye yol haritası oldu. Azılı FETÖ iblisleri eliyle bot hesaplar ve trol ağlar devreye alındı.
Böylelikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan yakın siyaset tarihinin en büyük iftirası yargıda çöktü.
Asrın yalanının siyasi ve dijital kodları incelendiğinde FETÖ ve CHP'nin organize iş birliği içerisinde olduğu görüldü.
2018 yılından itibaren Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen yoğun finansal saldırılara karşı uygulanan yerli ve milli ekonomi politikalarını hedef alan bu organize kötülük, CHP'nin kurumsal çatısı altında tüm ülkeye yayıldı. FETÖ iltisaklı hesaplar desteğiyle büyütüldü.
YALANIN ÜRETİM MERKEZİ CHP
SABAH'tan Hali Turan'ın haberine göre; Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP il ve ilçe binalarına, billboardlara "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev afişler asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyanın siyasi yürütücülüğünü yaparak paranın "arka kapı yöntemleriyle peşkeş çekildiğini" iddia etti.
Özgür Özel ise ekonomi politikalarını hedef alıp "hesap soracağız" söylemiyle meydanlarda bu iftirayı canlı tuttu. Eski bir Hazine Müsteşarı sıfatı olan Faik Öztrak ise teknik verileri manipüle ederek kampanyanın "ekonomik sözcülüğünü" üstlendi. CHP'li Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Engin Altay gibi isimler hem meclis kürsüsünde hem de meydanlarda bu kampanyanın siyasi retorikliğini yaptı. Millet ittifakı ortakları olan Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu kurgu iddiayı sahiplenerek operasyona destek verdi.
YALANIN DİJİTAL AYAĞINDA FETÖ VAR
Yalan operasyonunun dijital ayağından FETÖ çıktı.
FETÖ mensupları, firari isimleri ve örgüte ait sosyal medya ağları, operasyonun dijital ayağını ve "algı yönetimi" kısmını çok güçlü bir şekilde destekledi. Örgütün bu kampanyaya verdiği destek yurt dışından yönetilen sosyal medya hesapları, YouTube yayınları, bot hesaplar vasıtasıyla yürütülen suni gündem çalışmaları ve üretilen dezenformasyon içeriklerinin yayılmasıyla sağlandı. Algı operasyonunun dijital üssü firari FETÖ'cülerin YouTube yayınlarıyla yapıldı. Kampanya döneminde Türkiye'den kaçan ve yurt dışından yayın yapan en bilindik FETÖ'cü "gazeteci" ve "analist" maskeli isimler, her gün bu konuyu işleyen videolar yayınladı.
FETÖ'NÜN GOEBBELS'İ, YALANIN CEVHERİ!
Firari FETÖ üyesi ve birçok kumpas soruşturmasında adı geçen Cevheri Güven, çektiği manipülatif videolarda Merkez Bankası rezervleri ve Berat Albayrak üzerinden kurgusal senaryolar üreterek paranın "usulsüzce birilerine aktarıldığı" yalanını işleyip, CHP'nin siyasi söylemlerine sözde "istihbarat/arka plan" sağlama rolü üstlendi.
AZILI HAŞHAŞİLER TAM KADRO: SAİD SEFA, TARIK TOROS, ADEM YAVUZ ARSLAN...
FETÖ'nün Fuat Avni hesabının yöneticilerinden Said Sefa ise sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda "128 milyar dolar nerede?" sorusunu ve üretilen sahte grafik ve iddiaları köpürterek muhalif seçmenin bu algıya inanmasını sağlamaya çalıştı. Firari azılı FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Erkam Tufan Aytav kendi dijital platformlarında CHP'li siyasetçilerin iddialarını "ekonomik çöküşün kanıtı" olarak sunup, bu söylemleri her gün batı kamuoyuna da taşımaya gayret etti.
BOT HESAPLAR VE TROL AĞLAR DEVREYE ALINDI
Kampanyanın X (Twitter) boyutunda, FETÖ'nün profesyonelce kullandığı trol ağları ve bot hesapları devreye sokuldu. CHP ve diğer muhalefet partilerinin açtığı #128MilyarDolarNerede veya Berat Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli etiketlerin (hashtag) Türkiye ve dünya gündeminde (Trend Topic) kalması için FETÖ'nün kontrolündeki binlerce uyuyan/sahte hesap eş zamanlı olarak milyonlarca tweet attı. Bu sayede asılsız iddiaların sosyal medyada organik bir halk tepkisiymiş gibi görünmesi sağlanıp, üretilen sahte içerikler ve manipüle edilen Merkez Bankası tabloları bu ağlar vasıtasıyla milyonlarca kişiye ulaştırıldı.
"BUHARLAŞMA" SÖYLEMİNİ ÜRETTİLER
FETÖ'nün bu kampanyadaki temel taktiği; Merkez Bankası'nın tamamen yasal, kayıtlı ve şeffaf piyasa müdahalelerini, pandemi döneminde kur dengesini korumak ve piyasaya döviz likiditesi sağlamak için yapılan swap ve döviz satış işlemlerini "gizli ve karanlık işlermiş" gibi sunmak oldu. Örgüte ait finansal kılıflı sosyal medya hesapları ile anonim borsa ve ekonomi hesapları, teknik verileri çarpıtarak "Para kayıt dışı satıldı, kimlere satıldığı gizleniyor, yandaşlar zengin edildi" argümanını üretti. CHP ise bu "hazır üretilmiş" algı malzemesini siyasi mitinglerine ve billboardlarına taşıyarak kampanyayı kurumsallaştırdı.
CHP İÇİNDEN İTİRAF GELDİ: "PARA KAYBOLMAZ"
Operasyonun en büyük kırılma noktası, CHP'li İlhan Kesici'nin itirafı oldu.
Kesici, katıldığı canlı yayında "Merkez Bankası'nda para kaybolmaz. Her şey kayıt altındadır" diyerek kendi partisinin yürüttüğü kampanyanın hiçbir olgusal temeli olmadığını açıkça beyan etti.
ASIL HEDEF: MİLLİ EKONOMİ VE BERAT ALBAYRAK
Hazırlanan raporlar ve yargı süreci, bu saldırının üç temel amacı olduğunu ortaya koydu. İlk amaç Berat Albayrak'ı itibarsızlaştırmaktı. Enerjideki milli eksen sondaj gemileri, ve nükleer projeler gibi hamlelerinden duyulan rahatsızlık nedeniyle Albayrak'ı siyaset dışına itme hedeflendi. Türkiye'nin finansal itibarını zedeleyerek yabancı yatırımcıyı ürkütmek ve sermaye girişini engellemekte ekonomik kaos olarak ikinci başlıktaydı. CHP'nin başlattığı FETÖ'nün sahiplendiği bu propagandayla Hükümet karşıtı dalga başlatılması da diğer plandı. Yolsuzluk algısı inşa ederek Gezi benzeri kitle hareketlerini veya erken seçimi zorlamak hedefler arasındaydı.
AYM ASRIN YALANINA SON NOKTAYI KOYDU: "HİÇBİR OLGUSAL TEMELİ YOK"
Berat Albayrak'ın hukuk mücadelesi sonucunda Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iddialarının somut bir veri veya belgeyle desteklenmediğine ve doğrudan bir suç isnadı niteliği taşıdığına hükmetti. Mahkeme, söz konusu kurgu videoların ve iddiaların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, kişilik haklarına saldırı olduğunu tescilleyerek CHP'yi tazminat ödemeye mahkûm etti.