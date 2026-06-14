"128 milyar dolar" yalanının dijital ve siyasi kodları! CHP yol haritası FETÖ'den: Cevheri iblisi yazdı haşhaşi Said Sefa yaydı







AZILI HAŞHAŞİLER TAM KADRO: SAİD SEFA, TARIK TOROS, ADEM YAVUZ ARSLAN...



FETÖ'nün Fuat Avni hesabının yöneticilerinden Said Sefa ise sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda "128 milyar dolar nerede?" sorusunu ve üretilen sahte grafik ve iddiaları köpürterek muhalif seçmenin bu algıya inanmasını sağlamaya çalıştı. Firari azılı FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Erkam Tufan Aytav kendi dijital platformlarında CHP'li siyasetçilerin iddialarını "ekonomik çöküşün kanıtı" olarak sunup, bu söylemleri her gün batı kamuoyuna da taşımaya gayret etti.





BOT HESAPLAR VE TROL AĞLAR DEVREYE ALINDI

Kampanyanın X (Twitter) boyutunda, FETÖ'nün profesyonelce kullandığı trol ağları ve bot hesapları devreye sokuldu. CHP ve diğer muhalefet partilerinin açtığı #128MilyarDolarNerede veya Berat Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli etiketlerin (hashtag) Türkiye ve dünya gündeminde (Trend Topic) kalması için FETÖ'nün kontrolündeki binlerce uyuyan/sahte hesap eş zamanlı olarak milyonlarca tweet attı. Bu sayede asılsız iddiaların sosyal medyada organik bir halk tepkisiymiş gibi görünmesi sağlanıp, üretilen sahte içerikler ve manipüle edilen Merkez Bankası tabloları bu ağlar vasıtasıyla milyonlarca kişiye ulaştırıldı.