A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Kanada BC Place'teki karşılaşmayı 52 bin 497 kişi tribünlerde, dünyanın dört bir yanında ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda yerini alan vatandaşlar ise ekranlardan takip etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ÇOK KONUŞULAN O FOTOĞRAFI X'te paylaşılan bir görselin, A Milli Futbol Takımı'ndan Kerem Aktürkoğlu'nun 2 Avustralyalı rakibiyle mücadele ettiği anları gösterdiği iddia edildi. Farklı sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokulan görüntü, ana akım medya ve dijital platformlarda milyonlarca kez görüntülendi.