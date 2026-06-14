Avustralya-Türkiye maçından o kare milyonları yanılttı! Kerem Aktürkoğlu'nun viral fotoğrafının sırrı çözüldü
A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada hızla yayılan ve Kerem Aktürkoğlu'nun iki rakibiyle mücadelesini gösterdiği öne sürülen fotoğrafın yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Teyit incelemesinde, görselde yer alan oyuncu numaralarının maç kadrosuyla uyuşmadığı belirlenirken, görüntünün OpenAI tabanlı yapay zeka araçlarıyla oluşturulduğu tespit edildi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Kanada BC Place'teki karşılaşmayı 52 bin 497 kişi tribünlerde, dünyanın dört bir yanında ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda yerini alan vatandaşlar ise ekranlardan takip etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ÇOK KONUŞULAN O FOTOĞRAFI
X'te paylaşılan bir görselin, A Milli Futbol Takımı'ndan Kerem Aktürkoğlu'nun 2 Avustralyalı rakibiyle mücadele ettiği anları gösterdiği iddia edildi. Farklı sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokulan görüntü, ana akım medya ve dijital platformlarda milyonlarca kez görüntülendi.
FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÇIKTI
Teyit Hattı'ndan yapılan paylaşıma göre; İddiaya konu olan görsel, gerçeği yansıtmıyor. Tespit araçları üzerinden incelenenen içeriğin, yapay zeka şirketi OpenAI araçları kullanılarak oluşturulduğu belirlendi.
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|Görsel yapay zeka araçlarıyla üretildi.
Avustralya Milli Takımı'nın 15 numaralı oyuncusu Kai Trewin, müsabakayı yedeklerde bitirdi.
|DOĞRU MU? YANLIŞ MI?
|"Görsel, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun rakipleriyle mücadele ettiği anları gösteriyor?" iddiası yanlış.
Sahte görselde Aktürkoğlu'nun solunda 15 numaralı bir oyuncu görülüyor. Avustralya milli takımında 15 numarada oynayan Kai Trewin maça hiç girmedi.
Aktürkoğlu'nun sağında yer alan Cameron Burgess ise maçta 19 değil 21 numaralı forma giydi.
Türkiye saati ile 07.00'de başlayan müsabakaya A Milli Futbol Takımı; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı. Sahte görselde solda yer alan Türk bayrağı, A Milli Futbol Takım formalarının göğsünde yer aldı.
Avustralya Milli Takımı ise Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon, Nestory Irankunda ile Mohamed Touré ile başladığı maçta, oyuncu değişikliği haklarını Jason Geria, Aziz Behich, Jackson Irvine, Nishan Velupillay ve Tete Yengi'den yana kullandı.