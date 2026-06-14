Fenerbahçe golcüsünü kıta dışından buldu! Transfere için dikkat çeken bonservis

Pedro, Flamengo formasıyla çıktığı 235 resmi karşılaşmada 109 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına yaptığı 31 asistle birlikte toplam 140 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansıyla kulüp tarihinin son dönemdeki en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Pedro Guilherme 28 yaşında

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin hem oyuncu cephesiyle hem de Flamengo ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer sürecinde nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe