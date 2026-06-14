Fenerbahçe golcüsünü kıta dışından buldu! Transfere için dikkat çeken bonservis
Yeni sezonda hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Flamengo'nun golcüsü Pedro için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız için resmi temaslara başladı.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, yeni sezon öncesi santrfor transferi için Brezilya'da Flamengo forması giyen Pedro'yu hedef alıyor.
- Flamengo yönetimi, Pedro için 20 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.
- Pedro, Flamengo formasıyla çıktığı 235 maçta 109 gol ve 31 asistle dikkat çekiyor.
- Fenerbahçe, Pedro'nun transferi için hem oyuncuyla hem de Flamengo ile görüşmelerini sürdürüyor.
- Pedro'nun sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosuna üst düzey bir santrfor kazandırmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun önemli golcüleriyle ilgili değerlendirmelerini sürdürürken rotasını bu kez Brezilya'ya çevirdi.
HEDEFTE PEDRO VAR
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Pedro için girişimlere başladı. Uzun süredir takımın hücum hattının en önemli parçalarından biri olan Brezilyalı forvetin, sarı-lacivertli kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.
FLAMENGO'DAN NET TAVIR
Haberlere göre Flamengo yönetimi, yıldız futbolcu için gelecek tekliflerde 20 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor. Brezilya ekibinin, takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak gördüğü Pedro için yüksek bonservis beklentisi içerisinde olduğu ifade ediliyor.
GOL YOLLARINDA FARK YARATIYOR
Tam adı Pedro Guilherme olan deneyimli futbolcu, son yıllarda Flamengo'nun hücum hattındaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 1.85 boyundaki santrfor; ceza sahası içindeki etkinliği, hava toplarındaki başarısı ve sırtı dönük oyundaki katkısıyla öne çıkıyor.
RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Pedro, Flamengo formasıyla çıktığı 235 resmi karşılaşmada 109 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına yaptığı 31 asistle birlikte toplam 140 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansıyla kulüp tarihinin son dönemdeki en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin hem oyuncu cephesiyle hem de Flamengo ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer sürecinde nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.