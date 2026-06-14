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Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş: Temmuz zammı hesapları değişti!

Milyonların geliri temmuzda baştan aşağı değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyonu öncesinde tüm zam hesapları ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı son verilere göre; memur maaş katsayısındaki artışla birlikte en düşük memur aylığı, aile yardımları, engelli maaşları ve SED ödemeleri yeniden belirlendi. İşte kalem kalem Temmuz 2026 zamlı maaş listesi.

Giriş Tarihi:
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

Temmuz ayında milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaşın gelirlerinde artış yaşanacak. Zam oranlarının belirlenmesinde memur maaş katsayısındaki yükseliş etkili olacak. Haziran enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde hem maaşlar hem de birçok sosyal destek kaleminde önemli artışlar gerçekleşecek.

Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran enflasyonu öncesinde zam hesapları netleşmeye başladı. İlk 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşirken, ekonomistlerin tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 18-19 bandında oluşması bekleniyor.

Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran enflasyonu yüzde 1,52 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık TÜFE yüzde 18,38'e ulaşacak. Böylece memurların temmuz zammı yüzde 14,11 seviyesinde oluşacak.

Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN LİRAYI AŞACAK

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte kamu çalışanlarının aylıkları yeniden hesaplanacak.

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde:

  • En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 623 liraya yükselecek.
  • Aylık toplu sözleşme ikramiyesi 982 liradan yaklaşık 1.120 liraya çıkacak.
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

AİLE YARDIMLARINDA DA ARTIŞ VAR

Memurlara ödenen aile yardımları da yeni katsayıyla birlikte yükselecek.

Yeni hesaplamalara göre:

  • Çalışmayan eş yardımı 3 bin 154 liradan 3 bin 599 liraya çıkacak.
  • 0-6 yaş arası çocuk yardımı 693 liradan 791 liraya yükselecek.
  • 6 yaş üstü çocuk yardımı 346 liradan 395 liraya çıkacak.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan bir memurun aldığı toplam aile yardımı ise 4 bin 542 liradan 5 bin 183 liraya ulaşacak.

Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

MEMUR EMEKLİLERİNE DE ZAM YANSIYACAK

Temmuz artışı memur emeklilerinin maaşlarına da doğrudan etki edecek.

Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda:

  • En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 691 liraya çıkacak.
  • Ek ödeme tutarları da aynı oranda artacak.
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

EMEKLİ DOKTORLARIN İLAVE ÖDEMELERİ YÜKSELECEK
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlara yapılan ilave ödemeler de memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden belirlenecek.
Buna göre:

Doktor GrubuMevcut TutarBeklenen Yeni Tutar
Uzman Olmayan27.757 TL31.674 TL
Uzman Doktor36.084 TL41.176 TL
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

YAŞLILIK VE EVDE BAKIM YARDIMINDA YENİ TUTARLAR

Sosyal yardım ödemeleri de temmuz ayında artacak kalemler arasında yer alıyor.

Beklenen yeni rakamlar şöyle:

  • 65 yaş aylığı: 6.393 TL → 7.295 TL
  • Evde bakım yardımı: 13.878 TL → 15.837 TL
  • Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardım: 13.878 TL → 15.837 TL
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

ENGELLİ AYLIKLARI YÜKSELİYOR

Engelli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerde de artış bekleniyor.

Yeni tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:

Destek TürüMevcut TutarBeklenen Yeni Tutar
Yüzde 40-69 Engelli Aylığı5.103 TL5.823 TL
Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı7.655 TL8.735 TL
18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı5.103 TL5.823 TL
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 475 BİN LİRAYA YAKLAŞABİLİR

Memur maaş katsayısındaki değişim bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.

Son düzenlemeyle 416 bin 361 liraya yükselen bedelli askerlik ücretinin temmuz ayında yaklaşık 475 bin 110 liraya çıkması bekleniyor.

Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK

Özel sektör çalışanlarını ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da temmuzda yeniden belirlenecek.

Halen 64 bin 948 lira olan kıdem tazminatı tavanının 74 bin 113 liraya yükselmesi bekleniyor. Damga vergisi kesintisi sonrası çalışanlara ödenecek azami yıllık tutarın ise yaklaşık 73 bin 550 lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemelerde de artış öngörülüyor.

Beklenen yeni tutarlar şöyle:

Eğitim DüzeyiMevcut TutarBeklenen Yeni Tutar
Okul Öncesi6.592 TL7.523 TL
İlköğretim9.889 TL11.285 TL
Ortaöğretim10.548 TL12.037 TL
Yükseköğretim11.867 TL13.542 TL
Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş!

Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte maaş ve sosyal yardım kalemlerindeki nihai artış oranları netleşecek. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde milyonlarca vatandaşın gelirinde yılın ikinci yarısında önemli bir artış yaşanacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi