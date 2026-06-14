Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş: Temmuz zammı hesapları değişti!

AİLE YARDIMLARINDA DA ARTIŞ VAR

Memurlara ödenen aile yardımları da yeni katsayıyla birlikte yükselecek.

Yeni hesaplamalara göre:

Çalışmayan eş yardımı 3 bin 154 liradan 3 bin 599 liraya çıkacak.

0-6 yaş arası çocuk yardımı 693 liradan 791 liraya yükselecek.

6 yaş üstü çocuk yardımı 346 liradan 395 liraya çıkacak.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan bir memurun aldığı toplam aile yardımı ise 4 bin 542 liradan 5 bin 183 liraya ulaşacak.