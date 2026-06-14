Emekliye en düşük 31 bin 691 TL, yaşlıya 7 bin 295 TL maaş: Temmuz zammı hesapları değişti!
Milyonların geliri temmuzda baştan aşağı değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyonu öncesinde tüm zam hesapları ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı son verilere göre; memur maaş katsayısındaki artışla birlikte en düşük memur aylığı, aile yardımları, engelli maaşları ve SED ödemeleri yeniden belirlendi. İşte kalem kalem Temmuz 2026 zamlı maaş listesi.
Giriş Tarihi:
EMEKLİ DOKTORLARIN İLAVE ÖDEMELERİ YÜKSELECEK
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlara yapılan ilave ödemeler de memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden belirlenecek.
Buna göre:
|Doktor Grubu
|Mevcut Tutar
|Beklenen Yeni Tutar
|Uzman Olmayan
|27.757 TL
|31.674 TL
|Uzman Doktor
|36.084 TL
|41.176 TL
ENGELLİ AYLIKLARI YÜKSELİYOR
Engelli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerde de artış bekleniyor.
Yeni tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:
|Destek Türü
|Mevcut Tutar
|Beklenen Yeni Tutar
|Yüzde 40-69 Engelli Aylığı
|5.103 TL
|5.823 TL
|Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı
|7.655 TL
|8.735 TL
|18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı
|5.103 TL
|5.823 TL
ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemelerde de artış öngörülüyor.
Beklenen yeni tutarlar şöyle:
|Eğitim Düzeyi
|Mevcut Tutar
|Beklenen Yeni Tutar
|Okul Öncesi
|6.592 TL
|7.523 TL
|İlköğretim
|9.889 TL
|11.285 TL
|Ortaöğretim
|10.548 TL
|12.037 TL
|Yükseköğretim
|11.867 TL
|13.542 TL