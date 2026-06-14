Milyoner'de yürekleri burkan hikaye: 6 Şubat depreminde iki kızımı kaybettim

Solak olduğunu söyleyen Tunç, sol kolunu kullanamadığı için günlük hayatta çok zorlandığını dile getirdi. Yazı yazmaya yeni yeni alıştığını, yemek yerken bile güçlük yaşadığını ifade etti.

Tunç, programa katılma amacını da açıkça anlattı. Genç yarışmacı, biyonik kol masrafını tamamlamak ve Oktay Kaynarca ile tanışmak için yarışmaya geldiğini belirtti.

Depremden sonra sağlık sorunlarının devam ettiğini anlatan Halime Nuray Tunç, özel sektörde çalışmaya başladığını ancak ameliyatları nedeniyle işine düzenli devam edemediğini söyledi.

Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olduğunu da hatırlatan İmirzalıoğlu, vakfın engelli bireylerin iş bulması için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

İmirzalıoğlu, herkesin bir gün benzer zorluklarla karşılaşabileceğini belirterek dayanışmanın önemine dikkat çekti. İnsanların ve kurumların hayatı kolaylaştırmayı seçmesi gerektiğini söyledi.

YARIŞMA HENÜZ SORULARA GEÇMEDEN DUYGULANDIRDI

Kim Milyoner Olmak İster'de Halime Nuray Tunç'un yarışması henüz sorular başlamadan izleyenlerin dikkatini çekti.

Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Halime bakalım şuradan biraz para kazanalım. Sonrasında da Allah büyük" diyerek destek oldu.

Halime Nuray Tunç ise bu sözlere "Her zaman" karşılığını verdi.

Yarışmacının programdaki performansı ve karşısına çıkacak sorular merakla bekleniyor.

Milyoner'de yürek burkan hikaye: "6 Şubat depreminde iki kızımı kaybettim"

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Hatay İskenderun'dan katılan Halime Nuray Tunç, 6 Şubat depreminde yaşadığı büyük acıyı anlattı. Depremde iki kızını kaybettiğini söyleyen Tunç, yarışmada 500 bin TL'lik soruyu açtırdı ancak çekilerek 300 bin TL ödülle ayrıldı.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışma koltuğuna Halime Nuray Tunç oturdu.

Hatay İskenderun'dan programa katılan Tunç, kendisini anlatırken yaşadığı acı kayıpları da paylaştı. Yarışmacının sözleri stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Halime Nuray Tunç, 25 yaşında olduğunu ve ortaokul mezunu olduğunu belirtti. Ardından 6 Şubat depremlerinde üç çocuğundan ikisini kaybettiğini söyledi.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDE İKİ KIZIMI KAYBETTİM"

Yarışmacı, yaşadıklarını anlatırken "Üç tane çocuğum vardı" dedi. Tunç, 6 Şubat depreminde iki kızını kaybettiğini söyledi.

Halime Nuray Tunç, şu anda 10 yaşındaki kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Kızının da depremde yaralandığını belirten Tunç, sol ayağının ampute olduğunu ve protez kullandığını ifade etti.

Oktay Kaynarca'nın "O da mı depremde?" sorusu üzerine Tunç, kızının ayağını depremde kaybettiğini söyledi.

"O BENİM KOLUM OLUYOR, BEN ONUN AYAĞI OLUYORUM"

Halime Nuray Tunç, kızıyla birlikte verdikleri mücadeleyi anlatırken izleyenleri etkileyen sözler kullandı.

Yarışmacı, "Birlikte tutunuyoruz hayatta" dedi. Tunç, kızıyla birlikte savaştıklarını ve birlikte çabaladıklarını söyledi.

Tunç, kızıyla arasındaki bağı ise "O benim kolum oluyor, ben onun ayağı oluyorum" sözleriyle anlattı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam etmekte zorlandığını söyleyen Tunç, ameliyat süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

YARIŞMAYA BİYONİK KOL İÇİN KATILDI

Halime Nuray Tunç, programa katılma amacının biyonik kolu için gerekli süreci tamamlamak olduğunu söyledi.

Depremden önce solak olduğunu belirten Tunç, sol kolunu kullandığını ve bu nedenle gündelik hayatta zorlandığını anlattı.

Yazı yazmaya yeni yeni alıştığını söyleyen Tunç, yemek yemek dahil birçok konuda güçlük yaşadığını ifade etti.

Oktay Kaynarca ise yarışmacıya destek vererek "Halime bakalım şuradan biraz para kazanalım. Sonrasında da Allah büyük" dedi.

OKTAY KAYNARCA'DAN DESTEK MESAJI

Halime Nuray Tunç'un anlattıkları üzerine Oktay Kaynarca da engelli bireylerin hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Kaynarca, Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olduğunu belirterek vakfın önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Oktay Kaynarca, herkesin başına bir gün benzer bir durum gelebileceğini vurguladı. İnsanların ve kurumların, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı seçmesi gerektiğini ifade etti.

Yarışmacının hayata tutunma mücadelesine dikkat çeken Kaynarca, Halime Nuray Tunç'a moral verdi.

JOKER KULLANDIĞI SORUDA DOĞRU CEVABA ULAŞTI

Halime Nuray Tunç'un karşısına çıkan sorulardan biri deyim bilgisine dayandı. Yarışmacı bu soruda seyirciye sorma joker hakkını kullandı.

SORU: Hangisi "çok tutulan, beğenilen" anlamına gelir?

A: Kuru fasulye pilav gibi

B: Peynir ekmek gibi

C: Çikolata kahve gibi

D: Limonata kuru pasta gibi

Doğru cevap: B: Peynir ekmek gibi

ŞARKI SORUSUNDA TELEFON JOKERİ GELDİ

Yarışmacının karşısına müzik bilgisi isteyen bir soru da çıktı. Bu soruda telefon joker hakkı kullanıldı.

SORU: Bestesi ve güftesi de kendisine ait olan, dinlediğiniz "Seni Ezbere Aldım" adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

A: Yaşar

B: Ege

C: Yalın

D: Teoman

Yarışmacı, joker desteğiyle soruda ilerlemeyi başardı.

300 BİN TL'LİK SORUYU BİLDİ

Halime Nuray Tunç'un yarışmadaki kritik eşiklerinden biri 300 bin TL'lik soru oldu. Yarışmacıya bu kez dutgillerden bir ağaç soruldu.

SORU: Dutgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çiçekleri küçük hangi adda bir ağaç vardır?

A: Simit ağacı

B: Poğaça ağacı

C: Ekmek ağacı

D: Pasta ağacı

Doğru cevap: C: Ekmek ağacı

Bu soruya doğru yanıt veren Tunç, 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

500 BİN TL'LİK SORUDA ÇEKİLME KARARI ALDI

Halime Nuray Tunç'un karşısına 500 bin TL değerindeki Osmanlı sorusu çıktı. Yarışmacı bu aşamada risk almak istemedi.

SORU: Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birliğe verilen ad nedir?

A: Ateşbaz

B: Cambaz

C: Nalbant

D: Koşumcu

Doğru cevap: B: Cambaz

Yarışmacı, soruya cevap vermek yerine çekilmeyi tercih etti. Böylece Halime Nuray Tunç, Kim Milyoner Olmak İster'den 300 bin TL ödülle ayrıldı.

Oktay Kaynarca'nın çekilme kararından sonra "Cevap verseydiniz ne derdiniz?" sorusu üzerine Tunç, "Cambaz" yanıtını verdi. Yarışmacı doğru cevabı bilmiş olsa da bu yanıtı yarışmadan çekildikten sonra söyledi.

300 BİN TL İLE YARIŞMADAN AYRILDI

Halime Nuray Tunç, programa biyonik kolu için katıldığını söylemişti. Yarışma boyunca hem yaşam mücadelesi hem de verdiği cevaplarla dikkat çekti.

6 Şubat depreminde iki kızını kaybeden ve hayatta kalan kızıyla hayata tutunmaya çalışan Tunç, 500 bin TL'lik soruyu açtırdı. Ancak bu soruda çekilerek yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

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