Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Doğu Akdeniz'deki "siyonist" sinsilik masada | NATO hazırlıkları ve Terörsüz Türkiye'de son raporlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabineyi topluyor. Son zamanların en kritik toplantısında ana gündem İsrail'in Doğu Akdeniz'deki sinsi girişimlerine karşı atılacak adımlar ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son saha raporları masada olacak. Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi kapsamındaki hazırlıklar da gözden geçirilecek. İran-ABD hattındaki gelişmelerin yanı sıra, Gazze ve Lübnan'daki siyonist saldırılar ele alınacak.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına liderlik edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar, Terörsüz Türkiye süreci ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi ele alınacak.
- Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı ve 70 bin personel görev yapacak.
- Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri, İsrail'in Arz-ı Mev'ud emelleri ve bölgedeki siyonist sinsilikleri toplantıda değerlendirilecek.
- Ekonomik göstergeler, büyümenin sürdürülmesi ve enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale getirilmesi amacıyla atılacak adımlar görüşülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına liderlik edecek.
Beştepe'de iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son aşama ve Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne dair hazırlıklar ele alınacak.
BAŞKENT'TE NATO HAZIRLIKLARI
Bilindiği üzere Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında hummalı çalışmalar sürüyor. Başkentte güvenlik tedbirleri e üst seviyeye çıkarıldı.
Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.
DOĞU AKDENİZ VE VE KIBRIS MESELESİ
Kabinedeki en önemli gündem başlıklarından bir diğer ise Terörsüz Türkiye süreci, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki son gelişmeler olacak.
İsrail, Arz-ı Mev'ud hezeyanları ve maksimalist hayallerle bölge üzerinde tahakküm kurmayı planlıyor. Bunun yanı sıra çeşitli provokasyonlarla da Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak istiyor.
"ARZ-I MEV'UD'A ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Ankara, Tel Aviv'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye dönük adımlarını takip ediyor.
"Arz-ı Mev'ud'a asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan ise "Çok açık söylüyorum; kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur." uyarısında bulundu.
İRAN-ABD-İSRAİL HATTINDAKİ GELİŞMELER
Toplantıda ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmeler ile olası anlaşma süreci değerlendirilecek. Türkiye'nin barış çabalarına sunduğu katkılar ele alınırken, bölgede normalleşme sürecinin hız kazanması halinde Ankara'nın üstlenebileceği roller de görüşülecek.
Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik adımlar da ele alınacak. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bu konuda işletilecek diplomatik mekanizmalar da gündeme gelecek.
ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE: SAHADAKİ SON DURUM NE?
Öte yandan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan aktardığı bilgiler ışığında sürecin geldiği nokta masaya yatırılacak. Silah bırakma sürecinin doğrulanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemelere ilişkin takvim ve içerik de Kabine üyeleri tarafından görüşülecek.
EKONOMİK GÖSTERGELER ELE ALINACAK
Masada bir başka konu da ekonomi...
Yılın ikinci yarısına ilişkin ekonomik göstergeler masaya yatırılırken, büyümenin sürdürülmesi ve enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale getirilmesi amacıyla atılacak adımlar ele alınacak.