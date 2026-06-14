Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Doğu Akdeniz'deki "siyonist" sinsilik masada | NATO hazırlıkları ve Terörsüz Türkiye'de son raporlar

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı ve 70 bin personel görev yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına liderlik edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar, Terörsüz Türkiye süreci ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına liderlik edecek. Beştepe'de iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son aşama ve Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi 'ne dair hazırlıklar ele alınacak.

36. NATO Zirvesi Ankara'da düzenlenecek (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) BAŞKENT'TE NATO HAZIRLIKLARI Bilindiği üzere Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında hummalı çalışmalar sürüyor. Başkentte güvenlik tedbirleri e üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

İsrail'in Doğu Akdeniz'deki sinsi girişimlerine karşı atılacak adımların ele alınması bekleniyor





DOĞU AKDENİZ VE VE KIBRIS MESELESİ



Kabinedeki en önemli gündem başlıklarından bir diğer ise Terörsüz Türkiye süreci, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki son gelişmeler olacak.



İsrail, Arz-ı Mev'ud hezeyanları ve maksimalist hayallerle bölge üzerinde tahakküm kurmayı planlıyor. Bunun yanı sıra çeşitli provokasyonlarla da Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak istiyor.





"ARZ-I MEV'UD'A ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"



Ankara, Tel Aviv'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye dönük adımlarını takip ediyor.



"Arz-ı Mev'ud'a asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan ise "Çok açık söylüyorum; kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur." uyarısında bulundu.