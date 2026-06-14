Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIM ETTİM"

Saldırıya müdahale eden Atilla Özer, yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıktığını belirterek, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı" dedi.

Eline geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya çalıştığını anlatan Özer, "Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken kadını içeriye almayı başardık. Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı" ifadelerini kullandı.