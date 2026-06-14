Afyonkarahisar'da can pazarı! Başıboş köpek kadının kolunu kopardı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde kızıyla birlikte bulunan 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yere düşen ve köpek tarafından sürüklenen kadın, iki kişinin tekme ve sandalyelerle müdahalesine rağmen ağır yaralandı. Kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parçanın koptuğu belirlenen kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek sağlık ekiplerinin tesise girmesine dahi izin vermedi. Köpek, vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınabildi.
Hızlı Özet Göster
- Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
- Köpek saldırısında kadının kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parça koptu ve kol ile bacaklarından yaralandı.
- Tesiste yemek yiyen Atilla Özer ve bir kişi daha tekme ve sandalyelerle müdahale etti ancak köpek kontrol altına alınamadı.
- Saldırgan köpek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tesise girmesine izin vermedi ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.
- Yaralı kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
İki kişinin tekme ve sandalyelerle müdahalesine rağmen durdurulamayan köpek, kadını ağır yaralarken kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parçanın kopmasına neden oldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek sağlık ekiplerinin tesise girmesine dahi izin vermedi.
KÖPEK SALDIRISINDA DEHŞETİ YAŞADI
Korkutan olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise dehşet dolu anlar yaşadı. Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan, ardından ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.
İKİ KİŞİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI
Olay sırasında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kız çocuğunun yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koştu. İki kişinin tekme ve sandalyelerle yaptığı müdahaleye rağmen kontrol altına alınamayan köpek, kadını kol ve bacaklarından yaraladı.
SAĞLIK EKİPLERİNİN TESİSE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ
Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanarak kolunu kurtarmayı başaran kadın ve çevredekiler, can havliyle tesise sığındı. İçeri girmeyi başaran kadının kolundan avuç içi büyüklüğünde bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve içeri girerek kadına zarar vermeye çalışmayı sürdüren köpek, vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIM ETTİM"
Saldırıya müdahale eden Atilla Özer, yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıktığını belirterek, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı" dedi.
Eline geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya çalıştığını anlatan Özer, "Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken kadını içeriye almayı başardık. Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı" ifadelerini kullandı.
Özer, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediklerini ancak köpeğin gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermediğini belirterek, "Yardıma gelen vatandaşların desteğiyle köpeği tutmayı başarınca sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi" diye konuştu.