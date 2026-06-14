İlahi adalet şaşmaz! CHP ve "128 milyar dolar" müflisleri asrın yalanının altında kaldı: Berat Albayrak'a özür borçlular





İşte o açıklamalar:



"ALGINIZ BİR KEZ DAHA YÜZÜNÜZE TOKAT GİBİ PATLADI!"



AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy:



"Hep yalan hep algı. Ama unuttukları bir şey var ki o da; gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu!

Hazine Maliye eski Bakanı Sayın Berat Albayrak ile ilgili '128 milyar dolar' yalanı yargı yolu ile bir kez daha ortaya çıktı!

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Albayrak ile ilgili oluşturmaya çalıştığınız algı bir kez daha yüzünüze tokat gibi patladı!

Siz en iyi bildiğiniz işi yapın; kendi içinizde birbirinizle uğraşın. Bizim daha yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. Durmak yok yola devam."





"GÜNLERCE BU YALANA SARILANLAR BERAT ALBAYRAK'A SANIRIM BİR ÖZÜR BORÇLULAR"



Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin: "Günlerce yazıldı, çizildi; kurumsal bir iftira kampanyası yürütüldü. Ve nihayet Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu, yalan tescillendi!



Berat Albayrak'ı uzun yıllardır tanıyan ve 2 yıl yakın çalışma şerefine erişmiş biri olarak çok net söylüyorum: Onunla çalışmanın ilk şartı Allah'tan korkmak, kamu malına sahip çıkmak, vicdan sahibi olmak, ikincisi liyakatti.

Günlerce bu yalana sarılanlar Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları ile tüm birikimini ve vaktini ülkenin geleceği çocuklarımızı yetiştirmek için harcayan Berat Albayrak'a sanırım bir özür borçlular."





"YAKIN DÖNEMİN EN BÜYÜK İFTİRA KAMPANYASI"



Gazeteci yazar Zafer Şahin: "CHP'nin yıllarca Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar algısı yargıdan döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı katmanı da isnadın delillendirilemediği ve Albayrak lehine verilen noktasında birleşti.



Türk siyasi tarihine 'yakın dönemin en büyük iftira kampanyası' olarak geçen "128 milyar dolar" sürecinde yargı, son sözünü söyledi.



Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası; önce yerel mahkemede, ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde olmak üzere üç yargı katmanından da geçti.



Sonuç her aşamada aynı oldu: CHP'nin Albayrak'a yönelttiği isnatların hiçbir olgusal temeli, hiçbir delili ortaya konulamadı."







"YALAN SÖYLEDİKLERİ VEYA YALANA ALET OLDUKLARI TESCİLLENDİ"



Gazeteci yazar Ferhat Murat: "Profiline 128 görseli koyanlar, '128 milyar dolar nerede' diyenler, afişlerini il başkanlıklarına aşanların yalan söyledikleri veya yalana alet oldukları Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tescillendi."





DİYADİN: "BERAT ALBAYRAK'TAN ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ!"



Gazeteci- yazar Osman Diyadin:



"İftira sahipleri ve o iftiracılara bugüne kadar tek kelime etmeyip yalnız bırakanlar! Sözüm size! Bu ülkede bakan olarak ilklere imza atan pırıl pırıl kalbi ve millete hizmet aşkı olan insana çektirdiniz ya. Aylarca, yıllarca 'damat' üzerinden yalanla dolanla ne algı operasyonları yaptınız ya! Yaşadık, gördük!

Vicdansızlar. Bu devlete bu millete alnı açık başı dik şekilde hayal denilenleri gerçeğe dönüştürerek hizmet eden insanı siyasi çıkarlarınız için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak adına nasıl çamur atıp yıllarca karaladınız! Allah'tan korkmadınız! Kulundan utanmadınız. Yüzyılın yalanı ile saldırdınız! Ama onun bakanlık döneminde çığır açtığı yolu kapatamadınız! Ve unutturamadınız!

O ne yaptı? Sadece sizi Allah'a havale etti! Çünkü kendini sadece Allah'a ispat ile yükümlü olduğunu bildi. İnsanlara kendini ispat etmek gibi beyhude çalışması hiç olmadı. Sizden intikam almak isteyen değil, sizi Allah'a havale eden oldu! Peki ne oldu? İlahi adalet şaşmadı!

Şimdi eğer insansanız, vicdan sahibi iseniz ve hak nedir biliyorsanız çıkacaksınız! Berat Albayrak'tan özür dileyeceksiniz! Tabi ki Allah'tan korkuyorsanız! Ama biliyoruz ki; Tıp ne kadar ileri giderse gitsin, insanların ar damarındaki çatlağı hiç bir zaman kapatamayacak!"







"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DAVASINDA ALBAYRAK'IN YANINDAYIZ"



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "128 Milyar Dolar" yalanıyla algı yapanları kendi iftiralarında boğan AYM kararı sonrası bir kez daha haykırıyoruz; Tam bağımsız Türkiye davasında sonuna kadar Sn. Berat Albayrak Bakanımızın yanındayız!" dedi.



Genç, bir diğer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



BERAT ALBAYRAK'IN HAKLILIĞI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

ÜLKESİ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞAN, ENERJİDE VE EKONOMİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN EMEK SARF EDEN ÖNCEKİ DÖNEM HAZİNE VE MALİYE BAKANIMIZ SAYIN BERAT ALBAYRAK'IN VERDİĞİ MÜCADELENİN HAKLILIĞI BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR.

Sayın Berat Albayrak'ı hedef alan, hiçbir ekonomik ve hukuki temeli olmayan "128 milyar dolar" yalanının, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha iftira ve algı siyasetinin bir ürünü olduğu ispatlanmıştır.

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden bu yalan siyasetinin sonuna gelinmiş; Anayasa Mahkemesi tarafından CHP'nin itirazı reddedilerek süreç Sayın Berat Albayrak lehine sonuçlanmıştır. Bu iftira kampanyasının yaşandığı dönemde ülkemiz; kur saldırılarıyla, yaptırım tehditleriyle ve ekonomik dayatmalarla mücadele etmekteydi. Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu bu dönemde; tek haneli enflasyon başarısıyla, düşük faiz koşullarıyla ve cari fazlayla milletimizin refahı desteklenmekteydi.

Milletimizin alın teri ve yıllara sari emeği olan altın rezervlerinin, ülkemizin finansal güvenliği adına topraklarımıza getirildiği bir dönemde "128 milyar" yalanına sarılanlar; milletin vicdanında, hukukun karşısında ve gerçeklerin ışığında yenilmeye mahkum kalmıştır.

Ülkesi için gece gündüz demeden çalışan, enerjide ve ekonomide tam bağımsız Türkiye için emek sarf eden Sayın Berat Albayrak'ın verdiği mücadelenin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir.

SAYAN: "KAMUOYUNU YILLARCA YANILTANLARIN SİYASİ VE AHLAKİ BEDELİNİ ÖDEMESİNİ SAĞLANMALI"



Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan:



Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için mücadele eden, yerli ve milli politikaları savunduğu için uluslararası çevrelerin ve onların içerideki uzantılarının hedefi haline gelen Sayın Berat Albayrak'a yıllarca '128 milyar dolar' yalanı üzerinden ağır bir karalama kampanyası yürütüldü.

Siyasi hesaplarla üretilen bu iftira, yargının tüm aşamalarından geçmiş ve nihayetinde dün açıklanan Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da hukuki zeminde karşılığını bulmuştur.

Böylece yıllardır gerçek gibi sunulan iddiaların ne kadar büyük bir haksızlık ve itibar suikastı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Demokrasilerde iftira atmak kadar, iftiranın ortaya çıkmasından sonra susmak ve gerçeği görmezden gelmek de ağır bir vicdani vebaldir.

Bugün yapılması gereken; Sayın Berat Albayrak'ın itibarını teslim etmek, haksızlığa uğradığını kabul etmek ve kamuoyunu yıllarca yanıltanların bunun siyasi ve ahlaki bedelini ödemesini sağlamaktır.

Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Önemli olan, ortaya çıktığında hakkı teslim edebilmektir."

"KAÇ TV KANALI YA DA HABER SİTESİ AYM'NİN BU KARARINI AYNI GÖRÜNÜRLÜKLE VERECEK?



Gazeteci Adem Metan: "128 milyar dolar manşetlerini günlerce konuşan kaç TV kanalı ya da haber sitesi AYM'nin bu kararını aynı görünürlükle verecek?



Sorun sadece medyanın seçiciliği değil. Yalan birkaç saatte milyonlara ulaşırken, gerçek çoğu zaman kimsenin ilgisini çekmiyor. İnsanlar doğruları değil, hoşlarına giden hikayeleri tüketiyor. Günümüz gerçeğinin rakibi yalan değil; insanları içine hapseden yankı odaları."

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz: "Haklının acelesi yok."

"DÜRÜST İNSANLARA ÇAMUR ATANLAR REZİL OLDU"



İsmail Engin: "Söyledim bir gün gelecek adalet yerini bulacak. Berat Albayrak bu ülkede yetişmiş en kalite değerlerden birisidir. 128 milyar meselesi de şimdi çözülmüş oldu. Mahkeme kararı da kesinleşmiştir. Dürüst insanlara çamur atanlar rezil oldu."