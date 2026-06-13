Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlıyoruz! Türkiye 0-2 Avustralya
24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile karşılaştı. Millilerimiz her iki yarıda gelen gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bizim Çocuklar, ilk maçların ardından grupta 3. sırada yer aldı. İşte maça dair tüm detaylar, atılan goller ve önemli pozisyonlar...
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- Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
- Avustralya'nın gollerini 28. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.
- Türkiye bu sonuçla grupta 3. sıraya gerilerken, ABD Paraguay'ı 4-1 yenerek liderliğe yükseldi.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella, Venezuela maçına göre 4 değişiklik yaparak Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'e aldı.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte tribünden izledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Kanada'da oynanan mücadelede Avustralya sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Rakibimize galibiyeti getiren goller 28. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe'ten geldi.
Bu sonucun ardından millilerimiz ilk hafta grupta 3. sırada yer aldı. Grubun diğer karşılaşmasında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.
GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR
Arda Güler'in motivasyon konuşması
Arda Güler'in hırsı! 😤 pic.twitter.com/rjdSZ9zP35— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
Irankunda Avustralya'yı 1-0 öne geçirdi
Avustralya, Irankunda ile öne geçti. pic.twitter.com/FrlPHPMpuF— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
Abdülkerim Bardakcı direğe takıldı
Abdülkerim öyle bir vurdu ki direk izin vermedi. pic.twitter.com/2jZSYIlT6V— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
Arda Güler ile gole yaklaştık
Arda Güler'le frikikten gole yaklaştık! pic.twitter.com/J8hr8Rrp5u— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
Zeki Çelik kaleciyi geçemedi
Hakan'ın harika pasına hareketlenen Zeki Çelik kaleciyi geçemedi. pic.twitter.com/pt2HcwPGNR— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
Avustralya 2. golü buldu
Metcalfe, Avustralya'nın ikinci golünü attı. pic.twitter.com/6n6qFRicio— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu ceza alanı ön çizgisinde önünde bulan Arda Güler'in vuruşunu kaleci Beach kontrol etti.
27. dakikada Paul Okon-Engstler'in kendi yarı sahasında gönderdiği uzun topta sol kanattan savunma arkasına sarkan Irankunda, çapraz pozisyondan ceza alanına girip kaleci Uğurcan'ın yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
30. dakikada Orkun Kökçü'nün ortasında Avustralya savunmasından dönen topu ceza sahası dışında bulan Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 20 metreden gelişine çektiği sert şuttan meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri geldi.
45. dakikada sol kattan topla birlikte ilerleyen Irankunda'nın çapraz koşu yaparak kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
53. dakikada soldan kazanılan korner atışında O'Neill ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak gole engel oldu.
57. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Yıldız oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Beach uzanarak gole engel oldu, dönen topa Kenan Yıldız istediği gibi vuramayınca savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.
72. dakikada A Milli Futbol Takımı bir kez daha etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Zeki Çelik çaprazdan sert vurdu, kaleci Beach topu kornere gönderdi.
75. dakikada Avustralya ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Metcalfe, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelere gitti: 2-0.
77. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kaleci Beach'te kaldı.
86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta bu kez Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Beach yine gole izin vermedi.
Karşılaşma Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MONTELLA'DAN 4 FARKLI KARAR
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Venezuela maçının 11'ine göre Avustralya karşısına 4 değişiklikle çıktı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hazırlık maçında Venezuela karşısından çıktığı 11'e göre Avustralya müsabakasında 4 değişiklik yaptı.
Montella; Ozan Kabak, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.
TRİBÜNLERDE MÜTHİŞ DESTEK
Türk taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nı bu önemli mücadelede tribünleri doldurdu. BC Place Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü boş bırakmayan taraftarlar, kırmızı-beyaz renklerle güzel görüntüler oluşturdu.
Taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla millilere destek verdi.
INFANTINO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşmasını stadyumda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino da müsabakayı stadyumdan izledi. Başkan Infantino, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.
BARIŞ ALPER'DEN FARKLI STİL
A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Avustralya karşılaşmasına yeni saç stiliyle çıktı.
Milli futbolcunun tercih ettiği mohikan kesimi, 2002 Dünya Kupası'nda aynı tarzı kullanan Ümit Davala'yı hatırlattı.