Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlıyoruz! Türkiye 0-2 Avustralya

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Venezuela maçına göre 4 değişiklik yaparak Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'e aldı.

Rakibimize galibiyeti getiren goller 28. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe'ten geldi. Bu sonucun ardından millilerimiz ilk hafta grupta 3. sırada yer aldı. Grubun diğer karşılaşmasında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

Abdülkerim öyle bir vurdu ki direk izin vermedi. pic.twitter.com/2jZSYIlT6V

MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu ceza alanı ön çizgisinde önünde bulan Arda Güler'in vuruşunu kaleci Beach kontrol etti.



27. dakikada Paul Okon-Engstler'in kendi yarı sahasında gönderdiği uzun topta sol kanattan savunma arkasına sarkan Irankunda, çapraz pozisyondan ceza alanına girip kaleci Uğurcan'ın yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



30. dakikada Orkun Kökçü'nün ortasında Avustralya savunmasından dönen topu ceza sahası dışında bulan Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 20 metreden gelişine çektiği sert şuttan meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri geldi.



45. dakikada sol kattan topla birlikte ilerleyen Irankunda'nın çapraz koşu yaparak kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

53. dakikada soldan kazanılan korner atışında O'Neill ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak gole engel oldu.

57. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Yıldız oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Beach uzanarak gole engel oldu, dönen topa Kenan Yıldız istediği gibi vuramayınca savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

72. dakikada A Milli Futbol Takımı bir kez daha etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Zeki Çelik çaprazdan sert vurdu, kaleci Beach topu kornere gönderdi.

75. dakikada Avustralya ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Metcalfe, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelere gitti: 2-0.

77. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kaleci Beach'te kaldı.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta bu kez Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Beach yine gole izin vermedi.

Karşılaşma Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.