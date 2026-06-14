Bölgedeki dengeleri değiştirecek proje Hicaz Demiryolu! Bakan Uraloğlu Al Jazeera’ya anlattı: 3-4 yılda tamamlanacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye ve Suudi Arabistan, Hicaz Demiryolu'nun yeniden yapılmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı ve projenin 3-4 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Proje Riyad'dan başlayarak Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayacak ve yük ile yolcu taşımacılığı yapacak.

Suudi Arabistan-Ürdün sınırına kadar hat tamamlanmış, Türkiye İslahiye'ye kadar hazır durumda ancak Suriye-Ürdün arasındaki 400 kilometrelik bölümün yapılması gerekiyor.

İkinci aşamada Katar, BAE, Kuveyt, Umman ve Yemen'in de projeye dahil edilmesi planlanıyor ve Körfez ülkelerinden gelen petrol ile doğalgazın Hürmüz Boğazı'na girmeden taşınması sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Hürmüz Boğazı'ndaki krize alternatif çözüm sunacağını ve ticari maliyetleri düşüreceğini belirtti.

Ortadoğu'nun ulaşım ve ticaret haritasını değiştirebilecek dev bir proje için ilk somut adım atıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, tarihi Hicaz Demiryolu'nun modern bir ulaşım koridoru olarak yeniden hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Riyad'da imzalanan anlaşmanın ardından Al Jazeera'ya yaptığı açıklamalarda projenin detaylarını paylaştı. İlk etapta Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak demiryolu hattının, ilerleyen süreçte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Yemen'e kadar uzatılması planlanıyor.

Bölgesel ticaret, enerji güvenliği ve lojistik açısından stratejik önem taşıyan proje sayesinde petrol, doğalgaz ve ticari yüklerin Basra Körfezi'ne ihtiyaç duyulmadan demiryoluyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması amaçlanıyor. Uzmanlar, hattın hayata geçirilmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi kritik geçiş noktalarına alternatif bir güzergah oluşacağına dikkat çekiyor. Bu açıdan da başta İsrail olmak üzere birçok devlet projeye dikkatle odaklanmış durumda. Ankara ve Riyad'ın yalnızca bir ulaşım projesi olarak görmediği girişim, aynı zamanda bölgesel iş birliğini güçlendirecek yeni bir jeopolitik ve ekonomik koridor olarak değerlendiriliyor. Konu ile ilgili ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman projenin gerçekleşmesi için bakanlarına talimatları verdi. BAKAN URALOĞLU DETAYLARI AK JAZERAA'YA ANLATTI Konu ile ilgili Bakan Uraloğlu, 9 Haziran'da Riyad'da projeye imza attıktan hemen sonra ilk kez proje hakkında konuştu ve Al Jazeera.net'e özel bir röportaj verdi. İşte Al Jazeera'nın soruları ve Bakan Uraloğlu'nun cevapları: Al Jazeera: Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde Riyad'da bir toplantı yaptınız. O toplantıda bir anlaşma imzaladınız. Dünyada büyük bir ilgi gördü. Proje bir demiryolu projesi. Ve şimdi herkes Körfez'deki, Hürmüz'deki krizle beraber buraya odaklandı, "Bu proje nedir?" diye soruluyor. Bu projenin bize aşamasını anlatır mısınız? Şu anda ne durumdadır? Bu yaptığınız anlaşmanın içeriği nedir?