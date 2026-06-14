Ekran arkasındaki büyük tehlike: Dezenformasyon! İletişim Başkanlığı'ndan "Dur düşün sorgula" çağrısı
Dijital çağın en büyük tehditlerinden biri olan dezenformasyon, sosyal medya ve dijital platformlarda hızla yayılarak toplumsal algıyı etkilemeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni farkındalık çalışmasıyla, sahte içeriklerin, bot hesapların ve manipüle edilmiş görsellerin kitleleri nasıl yönlendirdiği gözler önüne serilirken, vatandaşlara “dur, düşün, sorgula” çağrısı yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise dezenformasyonla mücadelenin en güçlü yolunun bireysel farkındalık ve sorgulama alışkanlığı olduğunu vurguladı.
Hızlı Özet Göster
- İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan dezenformasyona karşı Hakikat Mücadelesi kapsamında farkındalık çalışması başlattı.
- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada her iddianın ve paylaşımın arka planını sorgulamanın hayati zorunluluk olduğunu vurguladı.
- Yayımlanan kamu spotunda, sahte içeriklerin gücünü kullanıcıların sorgusuz inanması ve paylaşmasından aldığına dikkat çekildi.
- İletişim Başkanlığı, bot hesaplar ve manipüle edilmiş görsellerin kitleleri yönlendirmesine karşı geniş çaplı farkındalık çağrısı yaptı.
- Duran, siber vatanı korumak için dezenformasyona karşı bireysel farkındalık ve sorgulama alışkanlığının en güçlü kalkan olduğunu belirtti.
Dijital çağın en büyük küresel tehditlerinden biri haline gelen dezenformasyon, toplumsal algıyı esir almaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarında gerçeğin yerini alan yalanların hızla büyümesi, toplum için bir güvenlik riskine dönüşmüş durumda.
Bir ekran arkasından organize edilen sahte içeriklerin, bot hesapların ve manipüle edilmiş görsellerin saniyeler içinde kitleleri nasıl yönlendirdiği, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı yeni çalışma ile gözler önüne serildi.
Kasıtlı yalanların ve bilgi kirliliğinin siber alanda bir virüs gibi yayılmasına karşı, "Hakikat Mücadelesi" kapsamında geniş çaplı bir farkındalık çağrısı yapıldı.
"HAKİKATİN SESİNİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTELİM"
Konunun vehametine dikkat çeken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada hızın getirdiği en büyük tehlikenin dezenformasyon olduğunu vurguladı. Duran, önümüze düşen her iddianın ve her paylaşımın arka planını sorgulamanın hayati bir zorunluluk olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:
"İçeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman dilimindeyiz. Ancak bu hız, beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyor: "DEZENFORMASYON" Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir.
Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor.
Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim!"Dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı: Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim
"DEZENFORMASYON EN ÇOK SEN İNANIRSAN GÜÇLENİR"
Yayımlanan kamu spotunda, dijital manipülasyon ağlarının çalışma prensibi ve kitleleri nasıl ağına düşürdüğü net ifadelerle deşifre edildi. Sahte içeriklerin gücünü, kullanıcıların sorgusuz sualsiz inanmasından ve paylaşmasından aldığına dikkat çekilen çalışmada, dijital dünyanın tehlikeli yüzü şu sözlerle anlatıldı:
"Bir ekranın ardında üretilen içerik, saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan... Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur.
Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma; dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir.
Dur, düşün, sorgula! Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek; etkileşimde değil, doğruluktadır.
Etkileşime değil, gerçeğe inan! Dezenformasyona dur de!"
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