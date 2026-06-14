Ekran arkasındaki büyük tehlike: Dezenformasyon! İletişim Başkanlığı'ndan "Dur düşün sorgula" çağrısı

Duran, siber vatanı korumak için dezenformasyona karşı bireysel farkındalık ve sorgulama alışkanlığının en güçlü kalkan olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı, bot hesaplar ve manipüle edilmiş görsellerin kitleleri yönlendirmesine karşı geniş çaplı farkındalık çağrısı yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada her iddianın ve paylaşımın arka planını sorgulamanın hayati zorunluluk olduğunu vurguladı.

Dijital çağın en büyük küresel tehditlerinden biri haline gelen dezenformasyon, toplumsal algıyı esir almaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarında gerçeğin yerini alan yalanların hızla büyümesi, toplum için bir güvenlik riskine dönüşmüş durumda.

Kasıtlı yalanların ve bilgi kirliliğinin siber alanda bir virüs gibi yayılmasına karşı, "Hakikat Mücadelesi" kapsamında geniş çaplı bir farkındalık çağrısı yapıldı.

Bir ekran arkasından organize edilen sahte içeriklerin, bot hesapların ve manipüle edilmiş görsellerin saniyeler içinde kitleleri nasıl yönlendirdiği, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı yeni çalışma ile gözler önüne serildi.

"HAKİKATİN SESİNİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTELİM"

Konunun vehametine dikkat çeken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada hızın getirdiği en büyük tehlikenin dezenformasyon olduğunu vurguladı. Duran, önümüze düşen her iddianın ve her paylaşımın arka planını sorgulamanın hayati bir zorunluluk olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:

"İçeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman dilimindeyiz. Ancak bu hız, beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyor: "DEZENFORMASYON" Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir.

Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor.

Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim!"

Dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı: Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim