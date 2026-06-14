İnönü'den Ecevit'e, Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na... CHP'de 90 yıllık "tasfiye" rutini: Genel Sekreterler başrolde
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" odaklı tasfiye operasyonları akıllara CHP'nin 90 yıllık rutinini ve parti kodlarını işleyen tasfiye süreçlerini getirdi. Bu süreçlerde Genel Sekreterler hep başrolde idi. 1938'de İsmet İnönü Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra Şükrü Kaya'yı tasfiye etti. Bülent Ecevit İsmet İnönü'yü devirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Önder Sav ve Süheyl Batum'u partiden uzaklaştırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" karası sonrası kapsamlı bir arınma süreci bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU ARINMA OPERASYONU BAŞLATTI
Mahkeme kararıyla ikinci kez CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hesap sormazsam namerdim" dedikten saatler sonra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Kılıçdaroğlu MYK'sı Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da ihracını istedi.
CHP'NİN KODUNA İŞLEYEN TASFİYE SÜREÇLERİ
"Arınma" odaklı bu tasfiye operasyonları akıllara CHP'nin 90 yıllık rutinini ve parti kodlarını işleyen tasfiye süreçlerini getirdi.
İsmet İnönü, Şükrü Kaya'yı, Bülent Ecevit İsmet İnönü'yü, Kemal Kılıçdaroğlu da Önder Sav ve Süheyl Batum'u devirdi.
İşte CHP'deki tasfiyeleri kronolojisi:
İSMET İNÖNÜ ATATÜRK CHP'Sİ GENEL SEKRETERİ ŞÜKRÜ KAYA'YI TASFİYE ETTİ
10 Kasım1938: Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti.
11 Kasım1938: Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.
11 Kasım1938: İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı Şükrü Kaya'yı tasfiye etti. Şükrü Kaya, İçişleri Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinden ayrıldı. Şükrü Kaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde 11 yıl İçişleri Bakanlığı yapmıştı.
26 Aralık 1938: İsmet İnönü, CHP'nin I. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin değişmez genel başkanı seçilerek Millî Şef unvanını aldı. Milli Şef İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün kesintisiz genel başkanlık görevinde bulundu.
BÜLENT ECEVİT, CHP GENEL SEKRETERİ İKEN İSMET İNÖNÜ'YE KARŞI GENEL BAŞKANLIK YARIŞINI KAZANDI
18 Ekim 1966: Bülent Ecevit, CHP'nin 18. Kurultayı'nda genel sekreter oldu.
5 Mayıs 1972: CHP'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, İnönü-Ecevit çekişmesine sahne oldu. Ecevit yanlısı Parti Meclisi, kurultaydan güvenoyu alınca, İsmet İnönü, 8 Mayıs 1972 tarihinde, 33 yılı aşkın bir süre bulunduğu genel başkanlık görevinden istifa etti. Bu gelişme üzerine 14 Mayıs 1972'de toplanan özel kurultayda, Ecevit, CHP Genel Başkanlığı'na seçildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP GENEL SEKRETERLERİ ÖNDER SAV VE SÜHEYL BATUM'U TASFİYE ETTİ
22 Mayıs 2010: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçildi.
3 Kasım 2010: CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor. Bu Genel Başkan tasallutunu CHP Parti Meclisi ile görevi devam eden MYK ile örgütleriyle, meclis grubuyla püskürtecektir. CHP kimsenin babasının malı değildir. 'Ben istediğim kuralı kafama göre uygularım' mantığına teslim olacak bir parti değildir. Bundan sonra Genel Başkan'ın bu sorumsuz, hukuk tanımaz, aşiret devletlerinde olacak anlayışının sürüp sürmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Ama, hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek de bizim görevimizdir. Genel Başkan bu davranışıyla CHP Tüzüğü'nün disiplin hükümlerini de ihlal etmiş olmaktadır" dedi
3 Kasım 2010: Kemal Kılıçdaroğlu, 37 yıl boyunca kesintisiz milletvekilliği yapan ve CHP Genel Sekterliği görevinde bulunan Önder Sav'ı görevden aldı.
9 Kasım 2010: CHP'nin Genel Sekreteri Önder Sav görevini Süheyl Batum'a devretti.
3 Kasım 2014: Süheyl Batum; CHP'nin son dönemde tutarsız politikaların kurbanı olmaya devam ettiğini belirterek, "Karşımızda Türkiye'nin batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var. Herkese göre politika geliştirerek, halk oy vermez. Bir dik duruşun, bir politikan olur. O politikana göre gelişmeleri şekillendirirsin. Herkesin gönlü olsun da oy alalım, iktidara gelelim anlayışı ile iktidara gelen bir parti görülmemiştir. Rüzgarın önünde savrulmamak gerekir" dedi.
11 Aralık 2014: CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un partiden ihracına karar verdi.