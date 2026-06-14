İnönü'den Ecevit'e, Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na... CHP'de 90 yıllık "tasfiye" rutini: Genel Sekreterler başrolde





BÜLENT ECEVİT, CHP GENEL SEKRETERİ İKEN İSMET İNÖNÜ'YE KARŞI GENEL BAŞKANLIK YARIŞINI KAZANDI



18 Ekim 1966: Bülent Ecevit, CHP'nin 18. Kurultayı'nda genel sekreter oldu.

5 Mayıs 1972: CHP'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, İnönü-Ecevit çekişmesine sahne oldu. Ecevit yanlısı Parti Meclisi, kurultaydan güvenoyu alınca, İsmet İnönü, 8 Mayıs 1972 tarihinde, 33 yılı aşkın bir süre bulunduğu genel başkanlık görevinden istifa etti. Bu gelişme üzerine 14 Mayıs 1972'de toplanan özel kurultayda, Ecevit, CHP Genel Başkanlığı'na seçildi.





KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP GENEL SEKRETERLERİ ÖNDER SAV VE SÜHEYL BATUM'U TASFİYE ETTİ



22 Mayıs 2010: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçildi.



3 Kasım 2010: CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor. Bu Genel Başkan tasallutunu CHP Parti Meclisi ile görevi devam eden MYK ile örgütleriyle, meclis grubuyla püskürtecektir. CHP kimsenin babasının malı değildir. 'Ben istediğim kuralı kafama göre uygularım' mantığına teslim olacak bir parti değildir. Bundan sonra Genel Başkan'ın bu sorumsuz, hukuk tanımaz, aşiret devletlerinde olacak anlayışının sürüp sürmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Ama, hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek de bizim görevimizdir. Genel Başkan bu davranışıyla CHP Tüzüğü'nün disiplin hükümlerini de ihlal etmiş olmaktadır" dedi

3 Kasım 2010: Kemal Kılıçdaroğlu, 37 yıl boyunca kesintisiz milletvekilliği yapan ve CHP Genel Sekterliği görevinde bulunan Önder Sav'ı görevden aldı.

9 Kasım 2010: CHP'nin Genel Sekreteri Önder Sav görevini Süheyl Batum'a devretti.

3 Kasım 2014: Süheyl Batum; CHP'nin son dönemde tutarsız politikaların kurbanı olmaya devam ettiğini belirterek, "Karşımızda Türkiye'nin batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var. Herkese göre politika geliştirerek, halk oy vermez. Bir dik duruşun, bir politikan olur. O politikana göre gelişmeleri şekillendirirsin. Herkesin gönlü olsun da oy alalım, iktidara gelelim anlayışı ile iktidara gelen bir parti görülmemiştir. Rüzgarın önünde savrulmamak gerekir" dedi.

11 Aralık 2014: CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un partiden ihracına karar verdi.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel