CHP kulisi çalkalanıyor: 9 milletvekilinin ardından il başkanları ve belediye başkanları da topun ağzında

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "arınma" sürecini iki ayda tamamlayacağı belirtildi. Partideki temizliğin, il başkanları düzeyinde süreceği iddia edildi.

Çağatay Güç

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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Disiplin sevklerinin yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, yine bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik yeni ihraç taleplerinin de görülebileceği aktarıldı. Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı da kulislerde ön plana çıkıyor. Arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağını dile getiren partili kaynaklar, "" dedi.