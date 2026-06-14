CHP kulisi çalkalanıyor: 9 milletvekilinin ardından il başkanları ve belediye başkanları da topun ağzında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki şaibe iddialarının ardından 2 ay içinde tamamlanacak büyük bir "arınma" süreci başlattı. Operasyon kapsamında, adı tartışmalarla anılan 9 milletvekilinin ardından Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in partiden ihracı istendi. Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki ilk toplantıda tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yönetimleriyle birlikte görevden alarak disipline sevk edeceği öğrenildi.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma sürecini iki ayda tamamlamayı planladığı belirtildi.
- Kılıçdaroğlu, adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekilinin ardından Tanju Özcan ve Serkan Tuncer'in ihracını istedi.
- Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden almayı planladığı öğrenildi.
- Disiplin sevklerinin yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği ve yeni ihraç taleplerinin görülebileceği aktarıldı.
- Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı kulislerde ön plana çıkıyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "arınma" sürecini iki ayda tamamlayacağı belirtildi. Partideki temizliğin, il başkanları düzeyinde süreceği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekilinin ardından Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in de ihracını istedi. Kılıçdaroğlu'nun, haftanın ilk toplantısında tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yönetimleriyle beraber görevden almayı ve disipline sevk etmeyi planladığı öğrenildi.
Disiplin sevklerinin yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, yine bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik yeni ihraç taleplerinin de görülebileceği aktarıldı. Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı da kulislerde ön plana çıkıyor. Arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağını dile getiren partili kaynaklar, "Bir an önce ülke gündemine dönmemiz gerekiyor" dedi.
Haber: Murathan Yıldırım
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel