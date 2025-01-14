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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a 10 milyon Euro

İngiliz basını Galatasaray’ın Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’a yıllığı 5 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat önerdiğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Galatasaray’dan İlkay Gündoğan’a 10 milyon Euro

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İngiltere'den flaş bir iddia geldi. The Sun'da yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan'a teklif yaptığı belirtildi. Haberde Aslan'ın 34 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme önerdiği öne sürüldü.

    Haberde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalıp ilerde Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yer almasının da bir opsiyon olduğu belirtilirken Galatasaray taraftarı olan İlkay Gündoğan için tercih yapmanın zor olduğu da yazıldı.

    Bu sezon 26 maça çıkıp 1661 dakika süre alan İlkay Gündoğan 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcunun Manchester City ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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