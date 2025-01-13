Okan Buruk, Başakşehir galibiyetinin ardından temkinli konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak Başakşehir ile oynanan maçtan sonra hava şartlarının kendilerini çok zorladığını söyledi. Başarılı hoca, "Bu nedenle çok istediğimizi yapamadık. Maça bir türlü giremedik. Soğuk hava, yağmur ve rüzgar gidişatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle oyun çok uzun toplarla oynandı. Skor 1-1 olduktan sonra hücumda hamleler yaptık. Planlı olarak Kaan'ı orta sahaya çektik. Bu dakikadan sonra maç istediğimiz gibi gitti. Ancak bireysel yeteneklerimizi hava şartları nedeniyle sergileyemedik" ifadesini kullandı.

ACUN ILICALI'YA MESAJ

Buruk kazanmalarının çok güzel olduğunu da belirterek, "Bundan sonra bütün maçlarımızı galip bitirmek istiyoruz. Hedefimiz her maçtan 3 puanla ayrılmak. Bizim için her maç bir final özelliği taşıyor. Asla havaya girmeyeceğiz" dedi. Acun Ilıca'nın Torreira ile ilgili, "İyi bir aktör" sözlerine, "Oyuncular üzerinden çok konuşmak doğru değil. Allah sizin başınıza bir sonraki maç farklı birşey getirebiliyor" dedi.



HAVA ŞARTLARI İŞİ ZORLAŞTIRDI

Aslan'ın başarılı sol beki İsmail Jakobs maçın ardından, "Havadan dolayı zor bir maç oldu. Galip olduğumuz zaman atmosfer çok iyi gidiyor. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Bu şekilde devam etmeli" dedi.



KANARYA'DAN OLAY HAKEM TEPKİSİ!

Fenerbahçe Kulübü B.Şehir-G.Saray maçından sonra bir açıklamada bulunarak, "Sınırsız toleransla uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı. Arsızlar korunmaya, kollanmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.



DETAYLARDA MAÇI KAYBETTİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonrasında, "Maç içinde pozisyonları gördünüz. Golde el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Çok ince pozisyonlarda detaylarda maçı kaybettik. Ama bunun arkasına sığınmayacağız" diye konuştu.