Kusursuz Fırtına! Trabzon sonunda patladı: Antalya’yı evinde tam 5 golle yıktı

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor sonunda patladı... Bordo-Mavililer, Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarının gönlünü almayı başardı.

Bordo-Mavililer, 21. dakikada Banza'nın attığı golle öne geçti. 52. dakikada sahneye günün başarılı ismi Pedro Malheiro çıktı. Attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Portekizli oyuncu, 64'te bir kez daha sahneye çıktı:

3-0. 70'ta Muhammed Cham'ın ceza sahası içinden yaptığı sert şut ağlarla buluştu: 4-0. Pedro Malheiro, 87'de attığı müthiş golle maçın skorunu belirledi: 5-0. 23 yaşındaki Portekizli sağ bek kariyerinde ilk kez hat trick yaptı. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Antalyaspor'u yenerek 22 puana ulaştı. Fırtına bir sonraki maçında Sivasspor ile karşılaşacak.



BANZA 12. GOLÜNÜ ATTI

Fırtına'nın sezon başında Braga'dan kiralık kadrosuna kattığı Simon Banza, Süper Lig'de 12. golünü attı. Yıldız oyuncu krallıkta iddiası sürdürüyor.



VISCA'DAN 3 ASİST

Edin Visca, Antalyaspor maçında 3 asist yaparak yıldızlaştı. Pedro Malheiro ile sağ kanatta müthiş bir uyum içerisinde.



MALHEIRO İLKİ BAŞARDI

Pedro Malheiro, Süper Lig'de Egemen Korkmaz'dan (Eylül 2009-Başakşehir) bu yana Trabzonspor formasıyla hattrick yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

TRABZONSPOR'DA CHAM ŞOKU!

Muhammed Cham 73. dakikada kendini orta alanda yere bırakarak oyuna devam edemedi. Genç yıldız, sedye ile oyundan çıkarken tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Trabzonspor'un yıldızı Cham, tedavisinin ardından ayağa kalktı ve yürüyerek soyunma odasına gitti.