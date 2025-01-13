Aslan yıkılmaz! Barış Alper maçın skorunu belirledi I Lider Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanda avladı

Lider Galatasaray, hafta içi kupada berabere kaldığı Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi. 38. dakikada Abdülkerim'in kale önünden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muhammed müthiş bir kurtarışla kornere çeldi.

Galatasaray aradığı golü 42. dakikada buldu. Osimhen'in Barış Alper'e pasında milli oyuncu tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 45+1'de Başakşehirli Ömer Faruk, ceza sahası içinde mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk 45 dakika Cimbom'un üstünlüğüyle tamamlandı. 53'te Kenny'in kale önüne yaptığı ortaya Piatek dokundu ve maça eşitlik geldi:

1-1. Galatasaray, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz ile yeniden öne geçti. Milli oyuncu, ceza sahası içinde yerden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 68'de Piatek, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında Torreira topa kafayla müdahale etti ancak meşin yuvarlak kendi kalesine yönelerek direkten geri döndü. Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda yenerek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 11'e yükseltti.

GOLÜ ÇALIK'A ADADI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir ağlarını sarsmasının ardından golünü 2022 yılında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a adadı. Bilindiği gibi Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

EN UZUN SERİSİNİ TEKRARLADI

Başakşehir'e konuk olduğu son 3 Süper Lig maçını kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu deplasmandaki en uzun serisini tekrarladı (Diğerleri Nisan 2008- Mayıs 2010 arasında).