PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'dan Onyemaechi için resmi teklif

Trabzonspor, Boavista’nın 25 yaşındaki Nijeryalı sol beki için menajer Ahmet Bulut’a yetki verdi ve kulübüne resmi teklif yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Trabzonspor’dan Onyemaechi için resmi teklif

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Eren Elmalı'yı Galatasaray'a göndermek üzere olan Trabzonspor, 24 yaşındaki sol bekin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Fırtına, Boavista'nın başarılı sol beki Bruno Onyemaechi için resmen harekete geçti.

    Bordo-Mavililer oyuncunun transferi için menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi. Portekiz basınına göre Trabzonspor, Onyemaechi transferinde en ciddi adaylar arasında yer alıyor. Yaz döneminde Boavista'dan Malheiro'yu alan Karadeniz devi, bu kez aynı kulüpten Onyemaechi için de resmi teklif sundu.

    Transfermarkt sitesine göre 3 milyon euro değerinde olan Onyemaechi, Boavista takımının en pahalı ikinci oyuncusu konumunda. Bu sezon iyi bir performans sergileyen ve Portekiz Ligi'nde iki gol atan 25 yaşındaki savunmacı, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez ter döktü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?
    Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi sonrası İtalya’dan ilk adım: Suriye’ye yaptırımlar kaldırılsın
    Kandil’deki bölücü: Murat Karayılan Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmralı-DEM hattını sabotaja kalkıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    PKK/YPG’de Harekat korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD’ye hem Avrupa’ya yalvardı | The Guardian’dan skandal
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf! Başkan Erdoğan’dan Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılışında önemli açıklamalar
    Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru
    CHP’de kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım’a soruşturma! İşte kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!