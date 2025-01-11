Trabzonspor’dan Onyemaechi için resmi teklif

Eren Elmalı'yı Galatasaray'a göndermek üzere olan Trabzonspor, 24 yaşındaki sol bekin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Fırtına, Boavista'nın başarılı sol beki Bruno Onyemaechi için resmen harekete geçti.

Bordo-Mavililer oyuncunun transferi için menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi. Portekiz basınına göre Trabzonspor, Onyemaechi transferinde en ciddi adaylar arasında yer alıyor. Yaz döneminde Boavista'dan Malheiro'yu alan Karadeniz devi, bu kez aynı kulüpten Onyemaechi için de resmi teklif sundu.

Transfermarkt sitesine göre 3 milyon euro değerinde olan Onyemaechi, Boavista takımının en pahalı ikinci oyuncusu konumunda. Bu sezon iyi bir performans sergileyen ve Portekiz Ligi'nde iki gol atan 25 yaşındaki savunmacı, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez ter döktü.