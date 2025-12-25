PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti

Savcılık, Ankara'da düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep etti. Bu kapsamında, uçağın son bakımlarını yapan personelin sorumluluğu ile muhtemel kusurları da incelemeye alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep etti.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın içinde bulunduğu jet düştü. (AA)Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın içinde bulunduğu jet düştü. (AA)

5 KİŞİLİK EKİP SORUŞTURUYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jetin düştüğü alan koruma altına alındı. Jete ait karakutu başta olmak üzere enkaz parçaları bir araya getirilirken, kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi çalışmaları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep etti.

PERSONELİN KUSURU VAR MI?

Soruşturma kapsamında, uçağın son bakımlarını yapan personelin sorumluluğu ile muhtemel kusurları da incelemeye alındı.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

Soruşturma çerçevesinde, havaalanına ait kamera kayıtlarına el konulurken, kule ile uçak arasında gerçekleşen tüm telsiz görüşmeleri de dosyaya dahil edildi. Ayrıca bakım çalışmaları sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılacak teknik incelemelerin de soruşturma dosyasına ekleneceği bildirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad (AA)Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad (AA)

Kazada yakıt kirliliği ya da hatalı yakıt kullanımı ihtimaline karşı, hem yakıta ikmal yapan tankerden hem de uçak enkazından numuneler alındı. Ayrıca kazanın meydana geldiği ana ilişkin yerel meteorolojik raporların da temin edileceği öğrenildi.

Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!

