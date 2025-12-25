Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep etti.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın içinde bulunduğu jet düştü. (AA)

5 KİŞİLİK EKİP SORUŞTURUYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jetin düştüğü alan koruma altına alındı. Jete ait karakutu başta olmak üzere enkaz parçaları bir araya getirilirken, kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi çalışmaları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU? Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep etti.



PERSONELİN KUSURU VAR MI?



Soruşturma kapsamında, uçağın son bakımlarını yapan personelin sorumluluğu ile muhtemel kusurları da incelemeye alındı.