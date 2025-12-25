Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi

İsrail Başbakanlık Ofisi ABD üzerinden dünyayı tehdit eden bir video paylaştı. İsrail’den İran’a yapay zekalı gönderme İSRAİL'DEN YAPAY ZEKA PROPAGANDASI Yapay zeka ile hazırlanan videoda ABD'nin B-2 bombardıman uçağının kokpitinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump İran olduğu tahmin edilen bir bölge üzerinde uçuyor. 6 saniyelik videoda "Zafer turumuzda, 6 ay" notu yer alıyor. Haziran ayında 12 günlük İran-İsrail savaşının ardından ABD, B2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu. TRUMP-NETANYAHU İLİŞKİSİ TEL AVİV'İN SERVİS ETTİĞİ GİBİ DEĞİL İsrail'in bu hamlesi İran'a bölgedeki diğer ülkelere gözdağı olsa da Trump-Netanyahu ilişkilerinin Tel Aviv'in servis ettiği gibi olmadığı da biliniyor.

Netanyahu ve Trump, Reuters ABD'Lİ YETKİLİLER "TRUMP ONU MAHVEDER" DEMİŞTİ ABD'li yetkililer daha önce Washington'ın, Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilhak hamleleri ve Gazze'de Türk gücüne karşı açıklamalarından rahatsız olduğunu belirtmişti. İsrail kanalı Kanal 12'ye konuşan bir ABD'li yetkili "Netanyahu, Başkan Trump ile çok ince bir ipte yürüyor. Böyle devam ederse, sonunda anlaşmayı mahvedecek ve eğer anlaşmayı mahvederse, Donald Trump da onu mahvedecek." demişti.