PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump ve Netanyahu’nun B2 hayalet bombardıman uçağı kokpitinde İran üzerinde uçtuğu bir yapay zeka videosu paylaştı. Tel Aviv, aralarındaki çatlağın her geçen gün daha da büyüdüğü Trump ile Netanyahu’nun yapay zeka görüntüsüyle ABD üzerinden bölgeye gözdağı vermeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi

İsrail Başbakanlık Ofisi ABD üzerinden dünyayı tehdit eden bir video paylaştı.

İsrail’den İran’a yapay zekalı gönderme

İSRAİL'DEN YAPAY ZEKA PROPAGANDASI

Yapay zeka ile hazırlanan videoda ABD'nin B-2 bombardıman uçağının kokpitinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump İran olduğu tahmin edilen bir bölge üzerinde uçuyor. 6 saniyelik videoda "Zafer turumuzda, 6 ay" notu yer alıyor.

Haziran ayında 12 günlük İran-İsrail savaşının ardından ABD, B2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu.

TRUMP-NETANYAHU İLİŞKİSİ TEL AVİV'İN SERVİS ETTİĞİ GİBİ DEĞİL

İsrail'in bu hamlesi İran'a bölgedeki diğer ülkelere gözdağı olsa da Trump-Netanyahu ilişkilerinin Tel Aviv'in servis ettiği gibi olmadığı da biliniyor.

Netanyahu ve Trump, ReutersNetanyahu ve Trump, Reuters

ABD'Lİ YETKİLİLER "TRUMP ONU MAHVEDER" DEMİŞTİ

ABD'li yetkililer daha önce Washington'ın, Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilhak hamleleri ve Gazze'de Türk gücüne karşı açıklamalarından rahatsız olduğunu belirtmişti.

İsrail kanalı Kanal 12'ye konuşan bir ABD'li yetkili "Netanyahu, Başkan Trump ile çok ince bir ipte yürüyor. Böyle devam ederse, sonunda anlaşmayı mahvedecek ve eğer anlaşmayı mahvederse, Donald Trump da onu mahvedecek." demişti.

Trump ve Netanyahu'nun yapay zeka videosuTrump ve Netanyahu'nun yapay zeka videosu

ABD'DE İSRAİL'E DESTEK AZALIYOR

ABD basını da 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'de Filistin'e yönelik sempatinin arttığını, İsrail'e desteğin ise azaldığını vurguluyor. Hal böyleyken İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşım, siyonist propaganda olmaktan öteye gidemiyor.

ABD’li yetkili açıkla uyardı: Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump onu mahvederABD’li yetkili açıkla uyardı: Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump onu mahveder

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
DR yıl sonu
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Müge Anlı'da cinayet itirafı! Üvey baba 4 yaşındaki Emine'yi öldürdü mü?
CHP'de yolsuzluk ve rüşvetle mücadele yalanı! İmamoğlu'na kalkan alt kademeye ihraç
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
MİT "intiharcıyı" yakaladı... DEAŞ'ın hücreleri deşifre oldu! İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler paketlendi
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
İstanbul’a kutup esintisi! Ürperten soğuklar geliyor: İçlik fayda etmeyecek
Güllü'nün yakın arkadaşından Tuğyan ile ilgili kan donduran iddialar: "Torununu organ mafyasına satarım, dedi!"
CHP'li Şile Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Telefonundan 33,5 milyon liralık liste çıktı
Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu