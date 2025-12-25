Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail-Yunanistan-GKRY üçlüsünün Türkiye karşıtı ittifakının ardından yaptığı konuşma İsrail basınında yankılandı. İsrail gazetesi Maariv, “Erdoğan’ın propagandası amacına ulaştı, elde ettiği kazanımlar İsrail’i köşeye sıkıştırdı” başlığını attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Filistin'e desteğini bir kez daha yineledi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yunanistan ve GKRY ile Türkiye karşıtı ittifak kurmak için yaptığı toplantıya tepki göstermişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları İsrail basınında yankılandı.

"ERDOĞAN İSRAİL'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

İsrail gazetesi Maariv, "Erdoğan'ın propagandası amacına ulaştı, elde ettiği kazanımlar İsrail'i köşeye sıkıştırdı" başlığını attı.

NETANYAHU'DAN ŞER BİRLİĞİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, pazartesi günü Kudüs'te Netanyahu ile bir araya geldi. Doğu Akdeniz'in doğal kaynakları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen Yunan ve Rum liderler, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında soru almadı. Netanyahu ise "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var" diyerek, "imparatorluk hayalleri kuranların hedeflerine ulaşamayacağını" dile getirdi ve Türkiye'yi hedef aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRLİ İTTİFAKA NET CEVAP

Türkiye karşıtı kirli ittifak peşinde olan Netanyahu'nun hadsiz sözlerinin ardından Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. Şunu burada çok açık ve net söylüyorum. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz."

Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz. Bizim politikamızı değiştirmez. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde, tarihi tecrübelerimize ve köklü geleneğimize yakışır şekilde vakarla, basiretle, sağduyuyla, sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İSRAİL BASININDA

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından İsrail basınında panik had safhaya ulaştı. Maariv, "Ankara artan bir baskı altında; Türk medyası ve devlet kurumları bugün İsrail'i 'bir numaralı tehdit' olarak işaretliyor. Haberlere göre İsrail artık gizli bir tehdit olarak değil, Türkiye için açık ve acil bir stratejik meydan okuma olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Maariv, Başkan Erdoğan'ın konuşmasına Türkiye'nin Filistinlilere yönelik bağlılığını vurguladığına ve Gazze'deki mazlumların yanında durduğunu ve onları asla yalnız bırakmayacağını söylediğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta 1.300 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir Türk yardım gemisinin Gazze'ye ulaştığını söylediğine dikkat çeken Maariv, "Erdoğan Filistin'e yönelik yardımı artırma ve onlar için daha fazla dua etme sözü verdi." ifadelerini kullandı.

