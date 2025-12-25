Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”

Başkan Erdoğan, AA

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İSRAİL BASININDA

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından İsrail basınında panik had safhaya ulaştı. Maariv, "Ankara artan bir baskı altında; Türk medyası ve devlet kurumları bugün İsrail'i 'bir numaralı tehdit' olarak işaretliyor. Haberlere göre İsrail artık gizli bir tehdit olarak değil, Türkiye için açık ve acil bir stratejik meydan okuma olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Maariv, Başkan Erdoğan'ın konuşmasına Türkiye'nin Filistinlilere yönelik bağlılığını vurguladığına ve Gazze'deki mazlumların yanında durduğunu ve onları asla yalnız bırakmayacağını söylediğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta 1.300 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir Türk yardım gemisinin Gazze'ye ulaştığını söylediğine dikkat çeken Maariv, "Erdoğan Filistin'e yönelik yardımı artırma ve onlar için daha fazla dua etme sözü verdi." ifadelerini kullandı.