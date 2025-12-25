11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 25, 2025
31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik…
Detaylar gelecek...