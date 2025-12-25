CHP'de yolsuzlukla mücadele yalanı! İmamoğlu'na kalkan alt kademeye ihraç

CHP Balıkesir İl Yönetimi tarafından jet hızında alınan bu karar, parti tarafından süslü cümlelerle servis edildi.

Hakan Keskin'e ilişkin iddialarda, işe yerleştirme vaadi karşılığında 50 bin TL talep edildiği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan ses kayıtlarında "Bu işler parti kanalıyla olan işler" ve "Senin ipin bizim elimizde" gibi ifadelerin yer aldığı iddia edilirken, CHP Balıkesir İl Yönetimi olağanüstü toplandı. Keskin görevden alındı, ilçe yöneticisi Halit Öztürk ile birlikte kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Parti içinden sızan son bir gelişme CHP'nin "etik siyaset" söylemi ile pratiği arasındaki farkı bir kez daha gündeme getirdi.

CHP yine "parti içinde adaletsizliğe ve liyakatsizliğe yer yok" şovuyla gündemde.

Parti cephesi bu kararı, "etik dışı ilişkilere izin verilmeyeceği (?)" yalanıyla servis etti.

Ses kayıtları ve iddialar sonrası görevden alınan Hakan Keskin

50 BİN TL'YE ANINDA MÜDAHALE, MİLYARLIK YOLSUZLUKLARA SUSPUS

50 bin TL'lik rüşvet iddiasında aynı gün harekete geçen CHP yönetiminin son dönemde kamuoyuna yansıyan ve milyarlık rüşvet ve para trafiği iddiaları karşısında benzer bir disiplin refleksi göstermemesi partinin sürece ilişkin samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Daha önce Takvim'in de sayfa sayfa duyurduğu birçok haberde; çek ve senetler, banka dekontları, taşınmaz ve villa trafiği ve MASAK raporlarına dayandırılan para hareketleri gündem olmuştu.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde ortaya çıkan ifadeler, itirafçıların anlattıkları ve MASAK raporları parti içindeki vurgunun boyutunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

Örneğin; İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında ifade veren şoför Orhan Cevhahiroğlu, Beylikdüzü'ndeki bir kafede haftada iki gün toplantı yapan örgüt üyelerinin çantalarla Kapalıçarşı'ya para götürdüğünü itiraf etti.

İmamoğlu Suç Örgütü milyon dolarlık rüşveti "kreş" ve "bağış" adı altında topladı, ihaleler ve imar işleriyle iş adamlarını haraca bağladı. CHP'li yolsuzluk çetesinin kurduğu rüşvet çarkının belgeleri iddianamede yer aldı. CHP'li Aykut Erdoğdu yolsuzluk düzeninde kurye olarak yer alırken, iş adamlarını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sarıyer'de 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı verilen ihaleler karşılığında yok pahasına aldığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ve örgütünün, suç gelirlerini villalar üzerinden nasıl aklamaya çalıştığı iddianamede anlatıldı. İmamoğlu'nun Kültür A.Ş. ve Ağaç A.Ş.'den yapılan ödemelerle alınan 3 villayı örgüt üyeleri üzerine geçirdiği belirlendi.

Yine 3 bin 806 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak anılan Ertan Yıldız ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün, Capacity AVM'nin otopark ruhsatı için 5 milyon Euro rüşvet talep ettiği ayrıntılarıyla yer aldı.

İddianamedeki detaylar bunlarla da sınırlı kalmadı. Beylikdüzü'ndeki Demir Country projesiyle ilgili rüşvet ayrıntıları ortaya çıktı. 8 daire, 8 milyon lira karşılığında devredildi.

Ve daha sayılamayacak kadar çok vurgun ve rüşvet örneği...

CHP'DE ADALET DEĞİL SEÇİCİ REFLEKS MEKANİZMASI İŞLİYOR

50 bin TL'lik bir iddiada jet hızında ihraç süreci işleten CHP, söz konusu rüşvet iddialarının en tepe ismi tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında CHP yönetiminin ne bir görevden alma ne de parti içi disiplin sürecini başlatmaması parti içindeki "çifte standart" politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşanan bu olayla CHP'de adalet değil seçici refleks mekanizmasının işlediği bir kez daha doğrulanmış oldu.